Qué generó la nueva tensión entre el rey Carlos y el príncipe Harry durante su viaje al Reino Unido

El duque de Sussex se trasladó a su país con el propósito de apoyar a distintas organizaciones benéficas, entre otras actividades.

TIKTOK.

Un nuevo capítulo en la constante tensión que vive la relación entre el rey Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, se vivió este lunes, en el marco del viaje de este último al Reino Unido.

El duque de Sussex se trasladó a su país con el propósito de apoyar a distintas organizaciones benéficas, además de promocionar los Juegos Invictus, que están programados para realizarse el próximo en Birmingham.

La ocasión, que se anticipaba como una oportunidad para limar las asperezas entre el príncipe y la familia real británica, en realidad se transformó en un nuevo capítulo de desencuentro, según reveló la prensa de ese país.

La nueva tensión entre el rey Carlos y el príncipe Harry

De acuerdo con lo expuesto por los medios, todo se generó debido al cambio de opinión por parte del entorno del monarca respecto del lugar en el que alojaría el príncipe Harry durante su estadía en Londres.

La BBC informó que, inicialmente, el equipo del duque de Sussex aseguró que él había aceptado una invitación para alojarse en el Palacio de Buckingham, pero horas después desde la residencia real comunicaron que Harry no se quedaría allí.

Fuentes de la realeza dijeron que el duque no respondió a tiempo a la oferta de alojamiento en una residencia real, algo que se descartó de plano desde el entorno del príncipe.

Un portavoz de este último señaló que la oferta para alojar en Buckingham fue aceptada formalmente, pero luego el palacio la “retiró”, una decisión que calificó como “decepcionante”.

“Por lo tanto, no está claro por qué, tras haber aceptado formalmente la oferta de alojamiento, ahora la ha retirado en el último momento“, dijo el vocero de Harry.