Las prácticas por las que la Unión Europea le aplicó una millonaria multa a la plataforma AliExpress

La filial de Alibaba tiene hasta el 20 de octubre para presentar un plan con las medidas que implementará para corregir los motivos por los que se la multó.

DEFENSORÍA CIUDADANA.

La Comisión Europea reveló este lunes los motivos por los que decidió multar con 550 millones de euros a la plataforma china de comercio electrónico AliExpress.

Según lo planteado por el Ejecutivo de la Unión Europea con sede en Bruselas, la filial del gigante Alibaba no solo no evalúa adecuadamente los riesgos que sus algoritmos pueden causar a los clientes, sino que también la acusó de no aplicar adecuadamente su régimen de sanciones.

AliExpress tiene hasta el 20 de octubre para presentar un plan a la Comisión Europea con las medidas que va a llevar a cabo para corregir las prácticas por las que se la multó.

Una vez cumplido ese trámite, Bruselas contará a continuación con un mes adicional para evaluarlo y proponer un calendario “razonable” para su implementación.

Los motivos tras la multa de la Unión Europea a AliExpress

De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo comunitario, el origen de la multa se debe a que AliExpress no implementó métodos eficaces para combatir eficazmente la venta de productos ilegales, como bienes falsificados o que incumplen las normas de seguridad.

Al respecto, su reporte apunta que la empresa no cuenta con el personal suficiente para revisar la presencia de productos ilegales en la plataforma.

Indicó que la filial de Alibaba sobreestimó la capacidad de su sistema informático para detectar y eliminar los anuncios de este tipo de bienes, lo que permitió que muchos de ellos, como productos falsificados o juguetes y cosméticos que incumplen las normas de seguridad, se siguieran mostrando durante “varias semanas” incluso tras ser detectados, según explicó en un comunicado.

Al respecto, Bruselas recalcó que los productos falsificados “representan un riesgo significativo en AliExpress”, lo que no solo tiene consecuencias para los consumidores, sino también para “las empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación, obligándolas a competir con productos que eluden estas inversiones“.

“La proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y dañinos no es un coste inevitable de las compras en internet, sino un incumplimiento por parte de AliExpress de sus obligaciones“, recalcó la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

Con anterioridad, la Comisión Europea multó por el incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales a Temu, con 200 millones de euros, y a la red social X, con 120 millones de euros, en este último caso por falta de transparencia.