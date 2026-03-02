Los argumentos del tribunal de la UE para aplicar millonaria multa a LATAM

El máximo tribunal comunitario mantuvo la sanción económica decretada en primera instancia por la Comisión Europea, la que también afecta a otras aerolíneas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó el fallo por colusión “a escala mundial” contra LATAM, LAN Cargo y otra decena de aerolíneas canadienses, europeas y asiáticas, las que en conjunto deberán pagar multas que ascienden a cerca de 790 millones de euros.

La decisión la tomó el máximo tribunal comunitario tras rechazar los argumentos entregados por la compañía, con lo que mantuvo la sanción económica decretada en primera instancia por la Comisión Europea, a la que sumó el pago de las costas del proceso.

En definitiva, y luego de más de una década de litigios y reducciones del monto de la sanción económica, la multa contra LATAM se fijó en algo más de 2,2 millones de euros.

Por qué LATAM deberá pagar millonaria multa a la UE

La multa a Latam por parte del Tribunal de Justicia de la UE tiene su origen en la alianza que estableció la compañía entre 2003 y 2006 con una docena de aerolíneas, con el propósito de fijar de forma coordinada los precios de los servicios de transporte de mercancías, en particular los recargos por combustible y seguridad.

En su sentencia, la instancia planteó que aquella práctica constituyó una “infracción única y continuada”, basada en una red de contactos bilaterales y multilaterales entre competidores destinada a coordinar componentes clave del precio del transporte aéreo de carga y a reducir la incertidumbre respecto de sus políticas tarifarias.

Luego de una primera multa anulada en 2010, siete años más tarde la Comisión Europea volvió a sancionar las compañías involucradas en el caso.

Inicialmente, la multa a LATAM se fijó en 8,2 millones de euros, pero posteriormente el Tribunal General de la UE la redujo a 2.244.000 euros (US$2.652.184), el monto que ahora ratificó el máximo tribunal comunitario.

El fallo de la corte europea confirmó además las sanciones impuestas, entre otras, a las aerolíneas Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Lufthansa, Japan Airlines, Cathay Pacific, Singapore Airlines, KLM, Martinair, Cargolux y SAS Cargo Group, cuyas multas suman cerca de 790 millones de euros.