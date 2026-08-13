Gasolina de 97 no tuvo variación: los cambios en los precios de los combustibles desde este jueves 13 de agosto

Entre otros factores que influyen en la variación de su valor está el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO).

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La gasolina de 97 no mostró cambios en su precio este jueves 13 de agosto, de acuerdo con lo confirmado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que dio a conocer las variaciones en los valores de los combustibles.

La estatal recordó que, si bien tiene entre sus funciones principales la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos, son las compañías distribuidoras las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes.

En ese sentido, enfatizó que su reporte semanal no puede ser considerado para determinar, fijar o definir referencias o valores “para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Variación en los precios de los combustibles desde este jueves

Según apuntó la empresa, la estimación de los precios de los combustibles considera, entre otros, los siguientes antecedentes:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile).

desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile). Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) .

. Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Así, para esta semana, la variación estimada es la siguiente: