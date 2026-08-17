Las nuevas alzas que tendrían las bencinas y diésel a partir de esta semana

El precio de los combustibles registraría un nuevo incremento de acuerdo a las proyecciones del mercado, producto de los valores internacionales.

Para esta semana, se proyectan nuevas alzas en los precios de las bencinas y el diésel, de acuerdo a los expertos, cuyo reajuste se comenzaría a aplicar desde el jueves 20 de agosto.

La normativa establece modificaciones en los precios de los combustibles cada tres semanas. En esta oportunidad, las estimaciones anticipan un incremento tanto para las gasolinas como para el petróleo diésel.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la aplicación de inversiones XTB, detalló a 24horas las variaciones que podrían registrarse.

Las variaciones que tendrían los precios de las bencinas y diésel

Para la gasolina de 93 octanos, la especialista proyectó un alza “de entre $32 y $37 por litro”. En tanto, la de 97 octanos subiría “entre $32 y $38 por litro”.

El diésel también tendría un incremento. Santos estimó que su precio aumentaría entre $30 y $35 por litro.

La analista atribuyó las nuevas alzas principalmente al comportamiento de los mercados internacionales de combustibles.

“La presión continúa asociada principalmente al nivel de los precios internacionales de los combustibles, aunque la evolución reciente del peso chileno ayuda a moderar parcialmente el impacto”, explicó.

Santos también advirtió que las cifras corresponden a una proyección y que el resultado final todavía puede variar.

“El ajuste definitivo dependerá del cálculo del MEPCO y de las condiciones de mercado consideradas al cierre del periodo de referencia”, enfatizó.

De esta forma, los conductores deberán esperar hasta el jueves 20 de agosto para conocer el reajuste efectivo que tendrán las bencinas y el diésel.