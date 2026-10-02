A qué hora se espera el inicio de la lluvia en Santiago y cuántos milímetros podrían caer

También existe probabilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las regiones de O’Higgins y Valparaíso, lo que incluye algunos sectores de la Región Metropolitana.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Después de una jornada con ambiente cálido y altas temperaturas en el primer día de octubre, este viernes 2 se registró un brusco cambio en el clima que traerá lluvia a Santiago y otras zonas de la Región Metropolitana, tal como habían anticipado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y Meteored.

Según lo expuesto por esta última entidad, el responsable es un sistema frontal acompañado por un aporte de humedad asociado a un río atmosférico de categoría 1, que avanzó sobre la zona central del país, tras dejar precipitaciones en el sur.

De esta forma, además de Santiago y la Metropolitana, la lluvia también se dejará caer este viernes en las siguientes regiones del país:

Región de Valparaíso.

Región de O’Higgins.

Región del Maule.

Región de Ñuble.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

A qué hora se espera el inicio de la lluvia en Santiago

Si bien los pronósticos indican que la lluvia podría comenzar en Santiago en cualquier momento del día, la mayoría apunta a que se producirá en horas de la tarde y noche.

A la vez, se recalcó que la lluvia perdurará hasta al menos medianoche y podría extenderse hasta la madrugada del sábado 3.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, la más alta probabilidad de lluvia en Santiago se producirá entre las 17:00 y 23:00.

“En total vamos a tener entre 5 y 10 milímetros de agua“, apuntó la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam.

Además, el avance del sistema frontal favorecerá un aumento del viento, especialmente en sectores expuestos y cordilleranos, y también existe probabilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las regiones de O’Higgins y Valparaíso, lo que incluye algunos sectores de la Región Metropolitana.