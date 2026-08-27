Cadem: 53% piensa que Michelle Bachelet debe bajar candidatura a la ONU

En tanto, un 55% indicó que afectó a su opción la falta de apoyo del Gobierno de José Antonio Kast.

La última encuesta Cadem se centró en la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, donde un 53% piensa que la ex presidenta debe bajarse de la carrera, mientras un 41% pide que se mantenga.

Según el 55%, afectó mucho que el Gobierno de José Antonio Kast no la apoyara, aunque 37% opina que el resultado que ha obtenido hasta ahora es normal dentro de una competencia internacional y 33% considera que es un fracaso personal de Bachelet.

En otro tema, la imagen positiva de Estados Unidos entre los chilenos llega a su nivel más bajo, con 35% (-3pts), al igual que la de Argentina que alcanza sólo un 22% (-7pts).

Canadá es el país con mejor imagen con 85% (+13pts), seguido por Alemania (74%, +6pts) e Inglaterra (73%, +4pts). Bolivia (17%), Irán (14%, -1pto) y Venezuela (6%) son los tres países con peor imagen.

En materia internacional, el líder mejor evaluado es Mark Carney con 65% (+8pts), superando a Giorgia Meloni (53%, +2pts) y a Nayib Bukele que llega a 52%, su nivel más bajo desde el 2023. Xi Jinping alcanza un 46% (+7pts), mientras Donald Trump (-4pts) y Javier Milei (-8pts) bajan ambos a 22%.