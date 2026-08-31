Cámara Nacional de Comercio propone contratos por hora para enfrentar cesantía

José Pakomio además recalcó que las reformas en la materia – como las 40 Horas y el aumento del salario mínimo – han encarecido la contratación.

José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), propuso enfrentar la alta cesantía avanzando en los contratos por hora, aseverando que esto permitirá sumar nueva fuerza laboral.

En entrevista con CNN Chile radio, el dirigente gremial aseveró que el país enfrenta “una emergencia laboral”, por lo que deben sumarse mayores mecanismos de flexibilidad.

Ante los cuestionamientos, el líder del CNC recalcó que “flexibilizar no es quitar derechos, es crear alternativas para que más personas puedan acceder a un empleo formal”.

José Pakomio aseveró que los contratos por hora hará que grupos que enfrentan mayores dificultades puedan sumarse al mercado laboral, como las mujeres y los jóvenes.

“El contrato por hora puede ser una tremenda alternativa también para que quien quiera trabajar y entrar a este mercado laboral del comercio, por lo menos pueda hacerlo bajo esas condiciones mucho más flexibles”, recalcó Pakomio.

En esta línea, el representante gremial puntualizó que debe abrirse la discusión en materia del trabajo a la polifuncionalidad y mecanismos de adaptabilidad de las jornadas laborales, acusando que las reformas en la materia – como las 40 Horas y el aumento del salario mínimo – han encarecido la contratación.

“No podemos ponernos una venda en los ojos cuando el desempleo aumenta 0,8 puntos en 12 meses”, precisó.