Licencias Médicas: juez Daniel Urrutia al borde de la destitución tras portazo del TC

El futuro del magistrado en el Poder Judicial será definido por la Corte Suprema.

El Caso Licencias Médicas en el Poder Judicial tiene a la Corte Suprema viendo 57 cuadernos de remoción de jueces y otros funcionarios, entre los que destaca el magistrado Daniel Urrutia.

El juez había presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), al igual que otros 18 jueces para evitar su eventual salida, el cual fue declarado inadmisible, consignó La Tercera.

En la resolución de la Primera Sala del TC, se determinó que en la presentación de Daniel Urrutia, a través del abogado Carlos Quezada, “sólo alude en términos generales a las resoluciones de la Corte Suprema dictadas en el marco de las investigaciones sumarias que ordenó instruir al amparo del acta N° 108-2020, sin explicar los hechos específicos que motivaron la investigación en su contra, ni acompañó resolución que dé cuenta del resultado de dicha investigación”.

De esta manera, el futuro de Daniel Urrutia en el Poder Judicial será visto por la Corte Suprema, la cual apunta a dos viajes al exterior del magistrado – a Ecuador y Costa Rica- cuando se encontraba con licencia médica, lo que fue calificado como una falta grave a la probidad por la Corte de Apelaciones Santiago.

El viaje de Urrutia a Costa Rica corresponde a una comparecencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José por una demanda que ganó y el periplo a Ecuador responde para recibir un tratamiento de medicina alternativa en una comunidad indígena.