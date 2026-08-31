Desbordes y llamado de Parisi a sumarse al PDG: “No voy a militar, pero respeto lo que está haciendo”

El jefe comunal tuvo duras palabras para Chile Vamos, aseverando que “se puso a competir con Republicanos” y dejó de lado el centro político.

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, se refirió al llamado de Franco Parisi de sumarse al Partido de la Gente (PDG), tras su salida de Renovación Nacional, dejando en claro que mantendrá su independencia política.

En entrevista con radio Infinita, Desbordes dejó en claro que “no voy a militar en el PDG. Respeto lo que está haciendo Parisi. Creo que es el único que le ha hablado a la clase media”.

En esta línea, el jefe comunal tuvo duras palabras para Chile Vamos, aseverando que “se puso a competir con Republicanos” y puso como ejemplo lo hecho el PDG, aseverando que “Franco Parisi y el PDG le habló a la clase media”.

Consultado sobre su futuro político, Mario Desbordes puntualizó que Franco Parisi ya le manifestó su apoyo a una nueva candidatura a la alcaldía de Santiago.

“Espero, mi señora parece que me dio permiso, ver la posibilidad de postular de nuevo a los municipios, ser alcalde cuatro años más (…) Ahora yo no tengo problema en competir, pero bien, si el PDG me apoya, estupendo”, sentenció Desbordes.

Junto con ello, el alcalde de Santaigo dejó ver la chance de crear un nuevo movimiento de centro derecha: “Más que un movimiento, hay algunas personas que están planteándolo como movimiento… Yo lo que estoy pidiendo es que dialoguemos”.