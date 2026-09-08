Ministro Poduje y complejo escenario económico: “No es culpa del gobierno anterior”

El ministro de Vivienda se refirió al momento que atraviesa la economía en Chile y aseveró que el Gobierno se debe enfocar en entregar soluciones frente al escenario laboral.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó el momento económico del país y las preocupantes cifras de desempleo, donde descartó atribuir este escenario al gobierno anterior.

Este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que a inflación en 12 meses aumentó a 4,1% y que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto subió 0,6%. Antes de ello, el Banco Central dio a conocer que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio cayó 1,5%. También preocupa el escenario laboral, donde la tasa de desempleo se sitúa en 9,5%.

Bajo este contexto, el secretario de Estado comenzó diciendo en diálogo con Radio 13c que “eso no es culpa del gobierno anterior, el problema del empleo. No es culpa del gobierno anterior”.

Respecto a la posibilidad “de que parte de las dificultades pudieran provenir de la administración de Gabriel Boric, Poduje afirmó: “Da lo mismo si es culpa del gobierno anterior. Y si fuera culpa, da lo mismo”.

Siguiendo en esa línea, el ministro de Vivienda explicó que dicha conclusión nace de las conversaciones que mantiene con personas durante sus recorridos en diferentes partes del país.

“Si yo insinúo: Mire, es que esto lo heredamos, oye, me da lo mismo, arréglenlo. Para eso lo elegimos a usted, no para venir a explicarlo“, comentó.

Ante esto, Poduje aseveró que el Gobierno tiene que asumir la responsabilidad de resolver las dificultades. “La gente tiene mucha razón. Entonces, creo que esa discusión de quién tiene la culpa hoy día es absolutamente inconducente y lo que tenemos que hacer es arreglarlo”, sentenció.