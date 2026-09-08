Estrecho de Magallanes: Desbordes rechazó la interpelación a Pérez Mackenna y cuestionó rol de Boric

“No es una cuestión de este canciller, y ahí es donde se equivoca la oposición cuando hace esta crítica”, dijo el alcalde de Santiago.

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El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la labor del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, a la vez que rechazó el fondo de la interpelación que presentó la oposición en la víspera tras las tensiones con Argentina por el Estrecho de Magallanes.

De acuerdo con lo manifestado por el jefe comunal, más que apuntar a la gestión del canciller en el tema, el tema se relaciona con los protocolos de la secretaría de Estado, aunque admitió que la acción parlamentaria es “legítima”.

Respecto de si el ministro Pérez Mackenna debe adoptar una posición más firme frente a la materia, Desbordes sostuvo que “como persona no. Es institucional, de la Cancillería“.

“No es una cuestión de este canciller, y ahí es donde se equivoca la oposición cuando hace esta crítica“, dijo, y aseveró que en este tema la posición de la Cancillería “es clara respecto del argumento, pero débil respecto de la forma en que se plantea”.

Desbordes criticó a Boric por el Estrecho de Magallanes

Durante la entrevista que le concedió a radio Duna, el alcalde Desbordes también cuestionó que durante su gestión el expresidente Gabriel Boric no efectuó ningún pronunciamiento sobre lo establecido en el decreto argentino 457 sobre el Estrecho de Magallanes.

“Cuando la oposición haga la interpelación, que me parece legítimo, yo me imagino que van a hacer una mea culpa a lo que pasó en los cuatro años del presidente Boric, que era un presidente de Magallanes, y nunca dijo ni pío respecto de ninguna de estas cuestiones“.

Durante 2021, el entonces presidente argentino, Alberto Fernández, firmó el decreto 457, que califica expresamente el Estrecho de Magallanes como un territorio de uso compartido, lo que contradice claramente el tratado de límites firmado entre Chile y Argentina en 1881, en el contexto de la Guerra del Pacífico.

En otro ámbito, el jefe comunal admitió que es uno de los alcaldes que cuenta con una mayor protección debido a las amenazas recibidas en razón de su cargo.