Fue aprobada por la Cámara: cuándo será la interpelación al canciller Pérez Mackenna

La iniciativa obtuvo un total de 55 votos a favor, 49 en contra y una abstención.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

La Cámara de Diputados aprobó realizar la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, la cual fue impulsada por la oposición.

La iniciativa obtuvo un total de 55 votos a favor, 49 en contra y una abstención; por lo que el secretario de Estado deberá responder por los últimos episodios como la polémica la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, además de las dudas respecto a la relación del gobierno con Estados Unidos.

Según se informó en el hemiciclo, la interpelación al canciller Pérez Mackenna se realizará el próximo lunes 28 de septiembre, una vez que regrese del viaje que realizará con el presidente José Antonio Kast, quien participará en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

Nelson Venegas (PS), quien será el encargado de encabezar esta instancia, señaló este lunes que “este no es un acto contra el gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en defensa de Chile en el mes de la patria”.

Ante las recientes polémicas, el parlamentario acusó una conducción “confusa, ambigua, equivocada, timorata” de la Cancillería, apuntando no solo a la relación con Argentina, sino también a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos.