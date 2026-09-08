Un hito para el fútbol chileno: Vozinha es nominado al Balón de Oro como Mejor Portero

Vozinha es el primer jugador de la liga de Chile en ser nominado a este importante premio. Revisa los candidatos.

Una noticia histórica recibió Colo Colo y el fútbol chileno, luego de que se confirmara que el Cacique tendrá a uno de sus futbolistas dentro de los nominados al Balón de Oro, importante premio que anualmente entrega France Football.

Para la presente edición, que corresponde a la temporada 2025/26, Vozinha es uno de los candidatos a quedarse con el galardón a Mejor Portero del Año.

Con quiénes competirá Vozinha por el premio a Mejor Portero del Año en el Balón de Oro 2026

Por medio de los canales oficiales del Balón de Oro, se dio a conocer la nominación del caboverdiano, quien competirá con Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Edouard Mendy, David Raya, Unai Simón y Matvéi Safónov.

Lo anterior, gracias a su gran desempeño defendiendo la camiseta de su selección durante el Mundial 2026, donde dejó su portería en cero en dos de los cuatro partidos que disputó.

Frente a esto, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, manifestó: “Nos parece muy bien, realza la institución, nos posiciona internacionalmente, así que felicitarlo. Es una persona muy humilde, muy entregada, así que ojalá le vaya excelente y que nos ayude a posicionar a Colo-Colo, como lo está haciendo hasta ahora”.

Esto representa un hecho histórico para el fútbol chileno, ya que Vozinha se convirtió en el primer jugador en la historia de Colo Colo en competir por una categoría del Balón de Oro.

Respecto al balompié nacional, anteriormente Alejandro Camargo fue nominado al Premio Púskas de 2017, después de un golazo de larga distancia, aunque no estuvo entre los tres finalistas.