“Es una crisis grande”: voces del oficialismo instan al gobierno a adoptar medidas urgentes para impulsar el empleo

“Un gobierno de derecha que no es capaz de parar el desempleo y crear empleo, es un gobierno que no cumple su objetivo principal”, recalcó el diputado UDI Jorge Alessandri.

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El desempleo del 9,5% en el trimestre mayo-julio, la cifra más alta desde junio de 2021, es un factor que, junto con la seguridad, concita la mayor preocupación por parte de la ciudadanía y de los partidos que conforman el oficialismo en el gobierno de José Antonio Kast.

En esa línea, figuras de ese bloque se han levantado en las últimas horas para apuntar a la necesidad de que el Ejecutivo adopte medidas urgentes para generar más empleos en el país.

Sin embargo, al interior del oficialismo hay matices y también surgen voces que llaman a dar tiempo a las medidas implementadas por la administración Kast.

Entre quienes plantean que el empleo es un tema al que se le deba dar urgencia de manera inmediata figuran el presidente de la Cámara de Diputados y el alcalde de Providencia, Jorge Alessandri y Jaime Bellolio, respectivamente, ambos militantes de la UDI.

El primero abordó la materia en la entrevista que le concedió a T13 Radio, ocasión en la que planteó que “el tema del desempleo es una alarma que debiéramos tener una vez por semana“.

“Un gobierno de derecha que no es capaz de parar el desempleo y crear empleo, es un gobierno que no cumple su objetivo principal“, recalcó a continuación.

Metas para todos los ministros

En ese sentido, Alessandri manifestó que “hay formas de reactivar, yo le pondría una meta a cada uno de los ministros para ver cuántos empleos me va a crear este mes“.

Dijo también que junto a otros parlamentarios desean pedirle al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, una reunión cada semana para saber “qué está pasando con el empleo, la informalidad, el empleo joven, el empleo mayor de 60 años. Esta es una crisis grande“.

“Todos los ministros, subsecretarios, seremi del gobierno debieran levantarse en la mañana diciendo qué voy a hacer en materia de empleo hoy. Si tu agenda no tiene dos o tres cosas de empleo, no estás contribuyendo al objetivo principal“, concluyó.

Por su parte, Jaime Bellolio había planteado en la víspera que las autoridades correspondientes “deberían pensar una política de un subsidio inmediato para que haya más puestos de trabajo“.

“Yo creo que de aquí a seis meses eso va a ser necesario. Entonces es mejor que lo empiece a discutir de inmediato. Los gobiernos locales podemos ser además una ayuda en esa materia“, detalló en Canal 13.

Dijo también que “las obras públicas funcionan porque mejoran la infraestructura de la ciudad, mejoran la calidad de vida y al mismo tiempo dan mucho empleo, ahí hay una línea que el gobierno pudiese tomar y lo pudiese hacer en el corto plazo“.

No todo el oficialismo pide urgencia para crear empleo

No obstante, en el oficialismo no todos coinciden en la necesidad de adoptar medidas drásticas en el corto plazo para aumentar el empleo.

Tal es el caso del senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien llamó a dar tiempo a las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo antes de recurrir a respuestas de corto plazo.

En la entrevista que le concedió a radio Pauta, el parlamentario recordó que ya van alrededor de 40 meses en los que la tasa de desocupación es igual o superior al 8%.

“Sería absurdo decir, mire, la crisis está provocada por el manejo o mal manejo del Gobierno“, manifestó Cruz-Coke.

Por ello, llamó a “tener un poco de paciencia y a esperar las medidas que se están tomando. Yo sería cuidadoso con tratar de tomar medidas en el cortísimo plazo para asuntos que la verdad que se resuelven en el mediano“, recalcó.