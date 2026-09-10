Cadena de supermercados británica se instala en Malvinas pese a advertencia de Milei

La cadena especializada en productos congelados se instalará en Stanley junto a un comercio local, con apertura prevista para diciembre.

La cadena británica de supermercados Iceland anunció la apertura de su primer establecimiento en las islas Malvinas, convirtiéndose en la primera marca de alcance nacional en instalar un local en el archipiélago.

La llegada se produce en medio de nuevas tensiones por el reclamo argentino sobre la soberanía del territorio.

El establecimiento estará ubicado en Ross Road East, en Stanley, capital de las islas, y funcionará en asociación con la firma local Kelper Stores.

Cadena de supermercdos británica se instala en Malvinas pese a advertencia de Milei

La compañía, conocida principalmente por su oferta de alimentos congelados, proyecta inaugurar el recinto a comienzos de diciembre.

El anuncio coincidió con las recientes declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien reiteró la demanda de su país sobre las Malvinas y advirtió con sanciones contra empresas que exploten o intenten extraer recursos naturales del territorio y sus aguas.

En ese contexto, el propietario de Iceland, Lord Richard Walker, publicó en LinkedIn: “Las Malvinas son parte especial de la familia británica y siempre ha sido mi ambición apoyarlas, por eso llevar Iceland a Stanley es para nosotros un momento especial”.

Walker, además, confirmó que tiene previsto viajar personalmente para participar en la inauguración del local. La instalación de la cadena se suma así a un escenario marcado por la disputa territorial que mantienen Argentina y Reino Unido desde hace décadas.

Las islas son administradas por el Reino Unido desde 1833, mientras Argentina mantiene su reclamación de soberanía. En 1982, tropas argentinas desembarcaron en el archipiélago, dando inicio a una guerra que se extendió durante 74 días y terminó con la victoria británica.