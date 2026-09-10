Gasolina de 95 subió $35 por litro: la variación en los precios de los combustibles desde este 10 de septiembre

El aumento se concreta a una semana y un día del inicio de las Fiestas Patrias y es considerado un “mini bencinazo”.

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La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) reveló cuáles son las variaciones en los precios de los combustibles desde este jueves 10 de septiembre.

Horas después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantara que se produciría un alza tanto en el diésel como en las gasolinas, la ENAP ratificó la información.

El aumento en el precio de los combustibles se produce a una semana y un día del inicio de las Fiestas Patrias y fue calificado como un “mini bencinazo”.

Junto con dar a conocer el alza, desde la empresa se enfatizó que entre sus funciones principales se encuentra la de comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, que son las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes.

En esa línea, precisó que “este informe no puede, en ningún caso, considerar que ENAP determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

En cuánto variaron los precios de los combustibles

Enap apuntó además que, con miras a establecer la estimación de los precios de los combustibles, considera diversos antecedentes. Entre ellos destacan:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile).

desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y (por ejemplo: el costo de transporte marítimo hasta Chile). Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) .

. Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

En concreto, los precios de los combustibles tuvieron las siguientes variaciones: