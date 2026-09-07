Inminente alza en combustibles: cómo se proyecta que varíe el precio de las bencinas y diésel esta semana

En la semana previa a Fiestas Patrias, se espera que los precios de los combustibles nuevamente aumenten.

El precio internacional del petróleo vuelve a poner presión sobre los combustibles en Chile. El Brent se acerca a los US$97 por barril y el mercado sigue con atención el impacto que pueda tener el conflicto en Medio Oriente sobre la oferta energética.

Este escenario llega justo antes de un nuevo ajuste de precios de Enap. La estatal entregará este miércoles 9 de septiembre su estimación para los valores que comenzarán a regir al día siguiente. Las proyecciones privadas apuntan a nuevas alzas, con el diésel como el combustible que enfrentaría el mayor incremento.

En la última jornada, el Brent para entrega en noviembre avanzó 0,53%, hasta los US$96,79 por barril. El WTI para octubre, en tanto, subió 0,16% y alcanzó los US$91,63.

Desde el Gobierno siguen de cerca ese escenario. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el papel que puede cumplir el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) frente a eventuales aumentos.

Mas también apuntó al efecto que tienen los combustibles sobre el presupuesto de los hogares, especialmente ante la cercanía de las Fiestas Patrias. “El combustible influye mucho en los gastos de las familias y esperemos que el alza no sea tan relevante como para que no podamos celebrar de buena forma nuestra patria”, sostuvo.

Las proyecciones apuntan a una nueva alza en los combustibles en Chile

En este contexto, expertos proyectan un nuevo aumento en las bencinas. Juan Ortiz, economista sénior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), estima un alza de $34 por litro, según consignó Emol.

Respecto al diésel, se espera que el incremento sea mayor. “En el caso del diésel es esperable que el alza sea más pronunciada, explicado en el alto costo fiscal que ha asumido el Fisco en las semanas previas”, señaló.

El economista detalló que “la diferencia entre el precio base y el precio mayorista ha sido cercano a $250 por litro con un costo fiscal aproximado de US$170 millones solo en el caso del diésel”. Con esos antecedentes, Ortiz proyectó un aumento mucho mayor para este combustible. “Esperamos un alza en torno a los $100 por litro para el diésel”, afirmó.

Por su parte, la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos, también anticipó un escenario de fuertes incrementos, aunque planteó rangos algo más amplios. Para la gasolina de 93 octanos, estimó un alza de entre $32 y $38 por litro. En la de 97 octanos, en tanto, calculó un aumento de entre $32 y $39.

El diésel volvería a concentrar el mayor impacto. Santos proyectó “un incremento bastante más significativo, de entre $85 y $105 por litro”.