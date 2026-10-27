Ministros visitan Requínoa tras tornado y anuncian ayudas para familias damnificadas

Los ministros Iván Poduje y María Jesús Wulf visitaron la zona afectada y explicaron que trabajan en el catastro de daños y la entrega de ayudas a las familias damnificadas.

El Gobierno anunció la aplicación de un subsidio para reparar las viviendas dañadas por el tornado que afectó a Requínoa durante la tarde del lunes.

En una visita a la comuna, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, explicó que los daños requieren una reconstrucción parcial de los inmuebles, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en el catastro de las familias afectadas y la coordinación de ayudas.

Ministros visitan Requínoa tras tornado

“Es una afectación que requiere proyecto de reconstrucción mediante un subsidio de reconstrucción parcial, no es total, pero es significativo”, señaló Poduje.

En esa línea, detalló que las reparaciones contemplan la reposición de techumbres, cerchas, muros medianeros y ampliaciones que resultaron dañadas. “Vamos a tener que reponer todas las cubiertas, todos los techos, cerchas, muros medianeros, ampliaciones en muchos casos” y agregó que han conversado con las familias para transmitirles tranquilidad respecto de la recuperación de sus hogares.

Para financiar los trabajos, el ministro indicó que se recurrirá al subsidio DS27, destinado a la reparación de viviendas existentes. “Un subsidio que se llama DS27, que se usa regularmente para reparar viviendas. No es un subsidio de vivienda nueva, como el DS1 o DS49, que hay en los incendios”.

Poduje también abordó los daños registrados en el establecimiento educacional afectado por el fenómeno meteorológico y señaló que la experiencia permitirá identificar materiales más resistentes para futuras reconstrucciones. “Hubo distintos materiales que se aplicaron, y ya sabemos que el vulcometal, por ejemplo, tuvo mucho mejor resistencia que el panel simple, y eso nos va a permitir a nosotros tener guías para poder reconstruirlo”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que los equipos se encuentran levantando información sobre los daños mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento que permite identificar las necesidades de los hogares afectados.

“Estamos supervisando que la Ficha Básica de Emergencia, que es el primer catastro que realiza el Estado, se esté aplicando bien (…) en este momento se están catastrando las viviendas, la idea es que podamos llegar con una ayuda rápida para que las familias puedan reconstruir sus vidas”, sostuvo.