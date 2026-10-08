Quiroz responsabiliza al Banco Central por el IPC y reconoce que meta del 3,8% es “desafiante”

El titular de Hacienda indicó que “hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la variación del 0,4% que registró el IPC durante septiembre. Con esto, durante el año acumula un total de 4,0% y a doce meses un 4,1%.

En el noveno mes del año, los combustibles fue uno de los principales factores que incidió en la cifra, puesto que la gasolina subió 2,7% y el diésel aumentó 10,2%.

A eso se sumó que el suministro de electricidad anotó un incremento mensual de 1,6% y acumula 2,4% en el año, mientras que la división de vivienda y servicios básicos subió 0,4%.

Al abordar esta situación, el ministro Quiroz remarcó que “el IPC es una responsabilidad del Banco Central” y que, por lo mismo, “es el responsable de la estabilidad de precios”.

“Nos gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”, agregó.

El secretario de Estado fue consultado por el objetivo que se planteó en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre, donde se pronóstico que dicho índice terminaría el año en un 3,8%.

Al respecto, reconoció que “está desafiante, pero pensamos que puede venir un ajuste o una desaceleración del crecimiento de precios. Vamos a ver las variables”.