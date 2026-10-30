Binance afirma que está recuperando los activos afectados tras hackeo de criptomonedas por US$ 6.300 millones

Las primeras indagatorias apuntan a que el ataque lo orquestó un un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte.

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La plataforma de criptomonedas Binance anunció este viernes que está “recuperando los activos afectados” por el “ataque complejo” que afectó a fondos tras el hackeo de criptomonedas por valor de unos 6.300 millones de dólares.

De acuerdo con lo expresado por la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, “continúa trabajando con las autoridades, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear, congelar y recuperar fondos adicionales“.

“Binance ya ha reservado más de USD 6,34 mil millones en fondos de la compañía para cubrir este incidente. De ese total, USD 5 mil millones ya se mantienen en los mismos activos tokenizados afectados”, informó a través de una publicación en su cuenta de las redes sociales.

Qué se sabe sobre el hackeo de las criptomonedas

Al abordar el tema, la compañía indicó que “nuestra investigación inicial sugería que el incidente de seguridad podría haber involucrado una laptop comprometida; sin embargo, nuestra investigación subsiguiente ha descubierto puntos adicionales de brecha”.

Por su parte, la firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó que tiene “alta confianza” en que el ataque lo orquestó TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, y citó “información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques”.

“Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte“, detalló TRM.