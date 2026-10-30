“De las cosas más feas que me ha tocado ver”: Matthei criticó explicación de Silva sobre la firma de los decretos

La excandidata presidencial de Chile Vamos también aseveró que “cuando uno comete un error, uno reconoce el error”.

AGENCIA UNO.

El excandidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó con dureza la explicación que entregó el subsecretario de Justicia, Luis Silva, sobre la firma de los decretos que llevaron a rebajar las penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

La militante de la UDI se refirió al tema durante su participación en la ceremonia de cambio de mando de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El subsecretario Silva compartió el jueves a través de las redes sociales, en el que aseveró que “a quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia y cuando el ministro de Justicia no está, le toca al subsecretario. Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro, y eso fue lo que hice“.

Al respecto, el mismo subsecretario defendió esta jornada la decisión de firmar los decretos y confirmó que en la víspera compartió el video sin haberlo consultado con el titular de la cartera, Fernando Rabat.

“Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con él. No estaba diciendo en él, y lo pueden comprobar fácilmente, nada distinto de lo que el ministro ya había dicho el día miércoles en la Cámara de Diputados”, planteó Silva.

Las críticas de Matthei a la explicación de Silva

En la ocasión se le preguntó a Matthei por el referido video del subsecretario, ante lo que la excandidata presidencial de Chile Vamos aseveró que “cuando uno comete un error, uno reconoce el error“.

Ahondó en el tema y recalcó que las declaraciones de Silva son “de las cosas más feas que me ha tocado ver es echarle la culpa a otros“.

También abordó la eventual acusación constitucional contra el ministro Rabat y apuntó que el Presidente José Antonio Kast está exponiendo innecesariamente a los parlamentarios oficialistas.

En ese sentido, estimó poco razonable que Kast “ahora ponga al Congreso en una situación muy compleja como es defender al ministro en una posible acusación constitucional… Si finalmente hay una acusación constitucional y obligan a nuestros diputados y diputadas a elegir entre ser leales al Gobierno o leales a sus principios, me parece que eso es no ser leal con el Congreso“.

Además, calificó como “muy alto” el costo que está asumiendo el jefe de Estado al defender al ministro de Justicia.