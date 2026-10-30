Cuatro de cada diez chilenos está a gusto con su vida, pero el 60% tiene problemas para dormir

Según la Encuesta de Bienestar de Mutual de Seguros, Cadem y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), el 80% de los consultados declaró que presentó al menos una condición o enfermedad relacionada con salud mental durante el último año.

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Solo cuatro de cada diez chilenos manifestaron sentirse satisfechos con su salud mental, a la vez que apenas el 41% dijo que le gusta su vida en general, aunque el 62% evalúa de manera positiva la relación con su familia y amigos.

Así lo reveló la Encuesta de Bienestar de Mutual de Seguros, Cadem y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), según la cual el 80% de los consultados declaró que presentó al menos una condición o enfermedad durante el último año, pero entre quienes señalaron sentirse insatisfechos con su salud mental, la cifra llega al 96%.

De acuerdo con el sondeo, entre los problemas de salud mental que afectan más a los chilenos destacan el trastorno del sueño (61%), el estrés laboral o académico (50%), las crisis de angustia, ansiedad o pánico (45%) y la depresión (36%).

Qué influye en el grado de satisfacción de la salud mental

El trabajo también dejó en claro que son varios los factores que influyen en el grado de satisfacción que sienten las personas respecto de su salud mental, entre ellos el género, la edad, el nivel socioeconómico y la situación laboral.

Así, por ejemplo, la encuesta establece que es mayor entre los hombres que entre las mujeres (47% versus 33%), aumenta con la edad (26% en 25–34 años frente a 44% en 55 años o más) y presenta un claro ingrediente socioeconómico (52% en C1 versus 35% en D/E).

Por otra parte, la satisfacción con la salud mental aparece fuertemente asociada a mejores evaluaciones de la vida cotidiana.

Así, quienes se declaran contentos con ella muestran niveles mucho más altos de satisfacción con la familia y amigos, educación personal, pareja, trabajo, apariencia física, tiempo libre, salud física e ingresos.

Por el contrario, entre quienes están insatisfechos con su salud mental, las evaluaciones positivas caen de manera transversal.

Además, el sondeo detectó que la diferencia entre quienes están satisfechos con su salud mental y quienes no lo están es consistente: 84% versus 66% en familia y amigos; 76% versus 56% en educación personal; 65% versus 40% en pareja; y 65% versus 40% en trabajo.

Respecto del futuro, el estudio mostró que la mayoría tiene una expectativa favorable, ya que el 69% de los encuestados dijo que espera que su situación mejore en los próximos doce meses.