FOTO – Subieron publicación contra Trump: el hackeo que sufrieron las cuentas de Kast en redes sociales

El hecho quedó al descubierto luego de que las cuentas del mandatario publicaran un mensaje anti Trump.

Presidencia confirmó que las cuentas en X e Instagram del presidente José Antonio Kast fueron víctima de un hackeo en las últimas horas.

El hecho quedó al descubierto luego de que en ambas redes sociales se publicara una imagen contra el presidente Donald Trump, donde aparece con un bigote similar al de Adolf Hitler.

“Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trumpler es peor que Hitler”, consignaba el post.

La situación llamó la atención de los seguidores del Presidente en estas dos plataformas, tomando en cuenta el respaldo con el que cuenta de su par norteamericano.

Minutos después, la publicación fue borrada pero de inmediato se habló de un hackeo a Kast en redes sociales, lo que fue confirmado por Presidencia. “Las cuentas personales del Presidente en X y en Instagram han sido comprometidas por terceros”, señalaron.

“Apenas recuperemos el control de las cuentas, les avisaremos, pero nada de lo que se publique en esa cuenta en estas horas corresponde a la autoría del Presidente”, agregaron.

Hasta el cierre de esta nota dicho aviso no se ha realizado, por lo que aún no lograrían recuperarlas.