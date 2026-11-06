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Cuánto subirá la UF tras el IPC de 0,5% de octubre

Con esta nueva alza que sufrirá la unidad, acumulará un total de 4,5% en lo que va de este 2026.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

La Unidad de Fomento (UF) sufrirá un alza en los próximos días luego de que se diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre, el cual registró un alza del 0,5%, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

A partir del próximo 10 de noviembre, dicha unidad comenzará su periodo de reajuste comenzando con los $41.295,46 en los que cerrará el periodo actual, para llegar al 9 de diciembre con un total de $41.501,94. Esto implica un alza total de $206, unos $6,9 diarios.

De esta manera se confirma que el alza que sufrirá la UF a raíz del IPC de octubre será mayor que la del ciclo anterior. Con el IPC de septiembre, la unidad aumentó unos $164 en el periodo comprendido entre el 10 de octubre y el 9 de noviembre.

Con estas nuevas cifras, acumulará un alza total de 4,5% en lo que va de este 2026, manteniéndose en línea con la inflación del año. Hay que recordar que para el 1 de enero llegaba a los $39.731,79.

Los más afectados por el aumento de la UF serán quienes pagan en esta unidad en dividendos hipotecarios, arriendos, créditos, seguros y planes de salud.

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