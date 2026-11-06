Tras derrota en la elección de mitad de mandato: por qué Pete Hegseth está en el punto de mira de los republicanos

El secretario de Defensa concita la molestia de la mayoría de los legisladores demócratas, a los que se han sumado en el último tiempo numerosos parlamentarios oficialistas.

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La derrota del Partido Republicano en la elección de mitad de mandato cobró varias víctimas que dejarán sus cargos en enero próximo y, de acuerdo con lo apuntado por la prensa que cubre el Congreso en Washington, todo indica que la próxima sería el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Más allá de que Donald Trump aceptó el triunfo de los demócratas, la gran interrogante es a quién se le asignará la principal responsabilidad por lo ocurrido, dado que el mandatario se desligó de toda culpa y aseveró que se habrían ganado los comicios si él hubiera estado en las papeletas.

En ese marco, y ante el inminente arribo de la mayoría demócrata a la Cámara de Representantes y el Senado, la pregunta que todos se hacen es si el expresentador de la cadena de televisión conservadora Fox News se transformará en el chivo expiatorio.

Por qué Pete Hegseth está en la mira de los republicanos

Hasta el momento, Pete Hegseth cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, y, tras los comicios, el mismo secretario de Defensa aseguró que se va a mantener en el cargo.

De hecho, a través de su cuenta en las redes sociales ironizó con la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio político en su contra y planteó que “no funcionó contra el presidente Trump (y) no funcionará contra mí. Pueden estar seguros de ello“.

Los dichos los emitió Hegseth luego de que trascendió que el senador republicano Tom Massie planea llevar adelante un juicio político contra el jefe del Pentágono.

Según se apunta desde el Capitolio, el secretario de Defensa concita la molestia de la mayoría de los legisladores demócratas, a los que se han sumado en el último tiempo numerosos parlamentarios oficialistas, algo que se incrementó tras los resultados de la elección de mitad de mandato.

Su rol en la guerra con Irán

En concreto, desde el Partido Republicano se lo apunta como el mayor responsable de la debacle en los comicios, dado su rol principal en la guerra con Irán y el papel que este conflicto jugó en la victoria de los candidatos del Partido Demócrata.

“Si el presidente realmente quiere que alguien asuma la responsabilidad (por la derrota), esa persona es Pete Hegseth“, le dijo a CNN un destacado militante republicano cencano a la Casa Blanca.

De acuerdo con el citado medio, a partir del lunes la Cámara de Representantes podría votar la posibilidad de someter a un proceso de destitución al máximo líder del Pentágono.

“Muchos legisladores y aliados republicanos, alarmados por la debacle del martes, se están apresurando a atribuir la responsabilidad de los resultados electorales a Hegseth. En privado, sostienen que él desempeñó un papel fundamental a la hora de convencer a Trump de atacar a Irán sin una estrategia de salida, ni un plan para gestionar las inevitables repercusiones políticas“, apuntó la cadena.