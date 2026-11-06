Teletón 2026: programación completa, horarios y los artistas que se presentarán

Este viernes a las 22:00 horas comienza una nueva versión de la Teletón, que contempla la presentación de diferentes artistas, como Kramer, Leo Rey, Tito El Bambino, entre otros.

Este viernes comienza la edición 2026 de la Teletón, donde artistas nacionales e internacionales, figuras de televisión y el humor se tomarán la programación.

Durante las 27 horas de amor que contempla la cruzada solidaria, el espectáculo se dividirá en diferentes bloques de transmisión, con presentaciones musicales, espacio de humor, competencias y distintas actividades familiares.

Todo culminará en el Estadio Nacional, lugar en el que se presentarán artistas como Tito El Bambino, Santaferia, Bacilos, Luciano Pereyra, Leo Rey, Stefan Kramer, entre otros.

Programación Teletón 2026: todos los artistas que se presentarán

BLOQUE NOCHE (22:00 A 02:00 HORAS)

Pandora

Luz Casal

SINAKA

BLOQUE TRASNOCHE (02:00 – 08:00)

“Cónclave del Humor” con la participación de Melón y Melame, Los Atletas de la Risa y Los Blondon Boys.

“La batalla de los famosos” que entre sus confirmados se encuentran Nicolás y Fernando Larraín junto a Eduardo de la Iglesia y Andrea Aristegui.

Desfile de pijamas con la presencia de Jean Philippe Cretton, Carla Ochoa, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yann Yvin, Yamna Lobos, Horacio de la Peña, Lucila Vit, Mario Velasco, entre otros.

Cumbre musical dedicada a la cumbia y la música ranchera con los artistas Toly Fu, Karla Melo, Grupo Disparo, Nina la que brilla, el regreso de Carolina Molina “La Rancherita”, y más.

MAÑANA FAMILIAR (08:00 Y 13:30 HORAS)

El Perro Chocolo

El grupo musical mexicano Picus

El creador de contenido argentino Alejo Igoa



BLOQUE SÁBADO POR LA TARDE (13:30 – 17:00)

Presentación musical del cantautor argentino Luciano Pereyra.

Competencia de Karting entre comediantes nacionales.

Cuadrangular de fútbol con influencers, actores y reconocidas figuras del balompié nacional, entre ellas Iván Zamorano y Claudio Bravo

BLOQUE CIERRE TEATRO TELETÓN (17:00 – 21:00)

Presentaciones musicales de La Combo Tortuga, Jordan, Amigo de Artistas y la Sonora de Todos junto a Don Francisco.

ESTADIO NACIONAL