Primera visita del papa León XIV a Sudamérica: el millonario impacto que dejará la gira del pontífice

Se estima que la presencia del pontífice motivará el desplazamiento de millones de personas en cada país para participar en las actividades programadas.

VATICAN MEDIA.

Pocas semanas después de ser operado de un pulmón por un cáncer, el papa León XIV inició este viernes su primera visita oficial a Sudamérica, en una gira que contempla Uruguay, Argentina y Perú, y que se prolongará por 12 días.

El pontífice abordó esta mañana el avión papal en el aeropuerto de Fiumicino de Roma y su primer destino es Montevideo, la capital de Uruguay, país en el que permanecerá desde hoy y hasta el domingo 8 de noviembre. Además, visitará las ciudades de Paysandú y Florida.

Su próxima escala es Argentina, donde tiene contemplado visitar las ciudades de Buenos Aires y Córdoba entre los días 8 y 11 de noviembre.

Por último, el papa León XIV arribará a Perú y participará en actividades preparadas en Lima, Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante ocho años, Cusco, Pucallpa y Callao. Será la etapa más larga de la gira y se llevará a cabo desde el 11 al 16 de noviembre.

El impacto económico de la visita del papa León XIV a Sudamérica

De acuerdo con lo previsto por las cámaras de comercio y organizaciones empresariales de los tres países, se estima que la visita del papa León XIV generará un gran impacto económico en todos los lugares a los que concurrirá.

Lo anterior, debido a que se prevé que millones de personas viajarán desde distintas ciudades y países para participar en las misas y actividades programadas.

En Uruguay, por ejemplo, los organizadores de la visita papal estiman que hasta 40 mil extranjeros podrían llegar al país, y Montevideo, Paysandú y Florida ya registran una elevada demanda hotelera.

Además, en el caso uruguayo, la Iglesia católica estima que organizar la visita demandará entre US$2 millones y US$3 millones, recursos que se pretende obtener mediante colectas, donaciones, aportes estatales y una rifa.

Argentina y Perú

En Argentina, por su parte, se proyecta la llegada de casi 3,5 millones de visitantes procedentes de localidades del interior y del extranjero.

Aquello provocó que las búsquedas de hospedaje aumentaron un 1.803% respecto del mismo período del año anterior, a la vez que los precios de los alojamientos aumentaron a 1.500 dólares por noche, frente a los 200 dólares habituales.

Según las estimaciones de las organizaciones empresariales de Buenos Aires y Córdoba, los cálculos apuntan a un movimiento potencial de 270 millones de dólares.

Respecto de Perú, se espera la movilización de más de un millón de personas, de las cuales unos 50.000 serán extranjeros.

Solamente la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (CCPL), región a la que pertenece Chiclayo, estima que la visita del papa León XIV generará un movimiento económico en torno a los 144 millones de dólares, a los que se debe sumar lo que se generará en Lima, Cusco, Pucallpa y Callao.

En concreto, se prevé que la primera gira del papa León XIV por Sudamérica generará un impacto económico de alrededor de 500 millones de dólares (algo más de 490.000 millones de pesos chilenos).