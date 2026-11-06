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Condenado por VIF: las disculpas públicas de Américo tras reconocer que golpeó a Yamila Reyna

El cantante fue condenado por violencia intrafamiliar en una audiencia celebrada en San Javier.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

En una audiencia celebrada la mañana de este viernes 6 de noviembre, Américo reconoció haber golpeado a Yamila Reyna en un hecho ocurrido el pasado mes de febrero.

En la instancia, el cantante entregó sus disculpas públicas, las cuales fueron aceptadas por la comediante, cerando así este episodio judicial.

“Pido disculpas a Yamila Reyna por los hechos ocurridos con fecha 8 de febrero de 2026. Esos hechos ocurrieron y asumo íntegramente mi responsabilidad. Quiero expresar además que fueron en un momento de ofuscación sin motivo o causa imputable a Yamila”, dijo.

En cuanto a la relación que mantenía con Yamila Reyna, Américo afirmó que “puesto que en la relación sentimental que tuvimos no hubo hechos que puedan motivar una reacción de esta manera, tales como infidelidad o maltrato de su parte”.

Casi al final, el intérprete miró a la actriz y continuó: “Lamento el daño que estos hechos causaron a Yamila, razón por la cual ofrezco y reitero públicamente mis disculpas“.

Américo deberá cumplir una condena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, suspensión de cargo de oficio público por el tiempo de la condena y la multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Junto con eso, se le sostituyó la pena privativa de libertad por la de reclusión parcial domiliciaria diurna, bajo control de monitoreo telemático, o sea, con tobillera electrónica.

Por último, se le prohibió contactarse y acercarse a Reyna por seis meses y tiene la obligación de participar en un programa terapéutico de control semestral de impulsos por el tiempo de dos años.

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