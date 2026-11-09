Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Presupuesto 2027

Los parlamentarios plantearon considerar recursos adicionales para programas de empleo, educación y apoyos a iniciativas promujer. Además, en forma transversal, hubo respaldo a reponer el programa Yo elijo mi PC.

AGENCIA UNO

Luego de más de tres horas de debate, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, dando pie a su análisis en particular, el cual se desarrollará en tres sesiones, entre el martes y el jueves de esta semana.

La idea de legislar se respaldó, en sus normas generales, por 80 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención. Sus disposiciones de quórum, en tanto, se aprobaron por 81 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención.

Los parlamentarios plantearon considerar recursos adicionales para programas de empleo, educación y apoyos a iniciativas promujer. Además, en forma transversal, hubo respaldo a reponer el programa Yo elijo mi PC.

Durante la discusión en general del Presupuesto 2027, se expresó apoyo desde el Partido Republicano, libertarios, RN, la UDI y Evópoli, junto con los independientes de este sector a la propuesta de Hacienda.

Para el diputado republicano, Agustín Romero, “es necesario asumir la responsabilidad fiscal ante Chile”. Afirmó que el Presupuesto 2027 “tiene como mérito fundamental atender las urgencias del presente y recuperar las condiciones del país que permitan sostener esas respuestas en el futuro”.

Desde la UDI, Flor Weisse remarcó que el Presupuesto 2027 es responsable, con focos en “los temas que le interesan a los chilenos”. En tanto, Jaime Coloma resaltó el aumento de recursos para Carabineros, la PDI y Gendarmería, pero indicó que su partido defenderá Yo Elijo mi PC y los dineros para los Liceos Bicentenarios.

En representación de la bancada PPD e independientes, Carlos Bianchi consideró que la propuesta no sorprende dado la política de recortes sociales constantes que ha venido desarrollando este Gobierno. “Se dijo que no se llegaría a recortar planes sociales, pero la realidad es otra (…). Este presupuesto no se hace cargo de las verdaderas necesidades actuales de nuestra sociedad”, planteó.

Jorge Brito (FA) planteó que el Presupuesto 2027 tiene dos problemas graves: profundiza la crisis económica y desprotege a las familias chilenas. Criticó los recortes en educación, que implicarán 83 mil horas docentes menos y llevar al desempleo a 1.200 profesores; en vivienda, en el programa de asentamientos precarios, que disminuye en 48%; en Indap; y en programas para adultos mayores.