Quiroz se enfrenta a la Cámara en discusión de Presupuesto: “La mayoría de ustedes hablan por el reel”

Estas palabras hicieron que el propio presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), lo instara al orden: “Ministro, le pido que se refiera al tema y no a la labor parlamentaria”.

AGENCIA UNO

La discusión de la Ley de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados estuvo marcada por una serie de controversias y enfrentamientos entre la oposición y el oficialismo, a las que también se sumó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El titular de Hacienda encaró a los legisladores, a los que llamó a “llevar la discusión realmente a un plano un poquito más elevado”, agregando que “sé que la mayoría de ustedes hablan por el reel, hablan por las redes”.

Estas palabras hicieron que el propio presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), lo instara al orden: “Ministro, le pido que se refiera al tema y no a la labor parlamentaria”.

Pero Jorge Quiroz se defendió, asegurando que hace falta “poder discutir el tema del presupuesto con un mínimo grado de dignidad” y de paso justificó los recortes en el Presupuesto 2027, planteando que “este presupuesto sube 1,5% en términos reales al año que viene, lo cual es un aumento y refleja las prioridades de este gobierno, que son también las prioridades de todo Chile”.

Ante su postura, el diputado Marco Ilabaca (PS) recalcó que “llevo nueve años en este Congreso y es primera vez que llega un ministro a faltarle el respeto al Congreso Nacional”, consignó La Tercera.

“El ministro ingresó faltándole el respeto a esta Cámara, diciendo que él viene a subir el nivel y que no está dispuesto a hablar respecto a las actitudes que asumen los parlamentarios respecto a los reels. Eso es ingresar faltándole el respeto a los parlamentarios y es deber de usted, presidente, el llevar adelante lo que dice el artículo 91, que es la advertencia o llamado al orden a un ministro que ingresó faltándole el respeto a los congresales que están aquí”, concluyó el legislador.

Por su parte, la diputada Irací Hassler (PC) sostuvo que en el debate hubo “palabras muy interesantes, tanto de diputados de oposición y también del oficialismo (…) y lamentablemente llegó el ministro Quiroz muy prepotente al debate, donde no se hizo cargo de ninguna cifra, no respondió ningún elemento desde la evidencia, sino que simplemente viene a disminuir el debate en el Congreso y eso es muy grave, porque afecta nuestra democracia”.