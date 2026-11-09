Presupuesto 2027: por qué la oposición impedirá ingreso a la Cámara del director de la Dipres

Esta situación ya se vio en el gobierno anterior, cuando en la discusión del Presupuesto en noviembre de 2023 se prohibió el ingreso de la directora de la Dipres, Javiera Martínez.

AGENCIA UNO

La discusión de la Ley de Presupuesto 2027 enfrenta un nuevo capítulo, esta vez en la Cámara de Diputados, donde el proyecto será visto antes de su paso al Senado. Sin embargo, la discusión tendrá un ausente insigne: el director de la Dirección de Presupuesto (Dipres), José Pablo Gómez.

Esto, ya que los comités de la oposición no quiso dar la unanimidad para que Gómez acompañe a Jorge Quiroz, titular de Hacienda, en la testera de la Corporación durante la discusión y votación de la Ley de Presupuesto 2027.

Según el reglamento de la Cámara Baja, solo los ministros tienen la atribución para ingresar el hemiciclo, mientras que para funcionarios adicionales se debe contar con el consentimiento unánime de los diputados presentes.

Esta situación ya se vio en el gobierno anterior, cuando en la discusión del Presupuesto en noviembre de 2023 se prohibió el ingreso de la directora de la Dipres, Javiera Martínez, por lo que el ministro Mario Marcel enfrentó solo a los parlamentarios.

El fundamento de la oposición es hacer presión respecto a la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la rebaja de condena, por vía administrativa, a violadores y abusadores de niños.

“Hay un acuerdo de la oposición. Habitualmente la sala de la Cámara tiene una deferencia con el Ejecutivo al permitir el ingreso de directores de Presupuestos. Lo que nosotros esperamos es la misma deferencia por parte del Ejecutivo con el Congreso Nacional. Ya llevamos 15 días solicitando los 56 decretos dictados este año en materia de rebaja de condenas a menores (y violaciones a los DD.HH.). Y todavía no llegan. En tanto, no lleguen los 56 y el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia no cumplan con su deber, no nos pidan deferencia a la oposición”, declaró el diputado Raúl Leiva, jefe de bancada PS a La Tercera.