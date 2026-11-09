Ricardo Solari y críticas del Gobierno a Codelco: “¿A qué me huele todo esto? A la vieja aspiración de privatizarla”

El otrora ministro dio cuenta de acciones de La Moneda para “ir quitándole este contenido de empresa pública y estatal a Codelco”.

AGENCIA UNO

El ex ministro Ricardo Solari aseveró que los cuestionamientos del Gobierno en contra del funcionamiento de Codelco, en el marco de la indagatoria por eventuales irregularidades en los registros de producción, responden a su intención de buscar su privatización.

Solari salió al paso en radio Cooperativa a la postura expresada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien apuntó a la responsabilidad legal de Máximo Pacheco por estos estos hechos, aseverando que están entregando conclusiones antes de la resolución de las respectivas investigaciones.

Para el otrora secretario de Estado fue claro en precisar que “lo que ha dicho el ministro Mas es muy, muy imprudente”, ya que las primeras denuncias se realizaron durante el mandato de Pacheco y cuando parte del directorio también era estaba al tanto.

“No se entiende que no se esperen los informes solicitados por la propia administración para formular juicios tan severos ¿A qué me huele todo esto? A la vieja aspiración de privatizarla por otras vías”, aseguró Ricardo Solari.

Para Solari, “hay que investigar muy, muy a fondo y sancionar a todos los responsables de irregularidades por definición, porque esta es la gran empresa pública de Chile”.

No obstante, el otrora ministro dio cuenta de acciones de La Moneda para “ir quitándole este contenido de empresa pública y estatal a Codelco”.