Los interesados en ponerse al día con esta deuda tienen plazo hasta el próximo 15 de enero, mediante un convenio de pago con TGR, hasta en 48 cuotas mensuales.

AGENCIA UNO

La Tesorería General de la República (TGR) y la Comisión Ingresa entregaron el primer balance de la aplicación de las facilidades extraordinarias para el pago del Crédito con Aval del Estatal (CAE), tras la aprobación de la megarreforma.

Los interesados en ponerse al día con esta deuda tienen plazo hasta el próximo 15 de enero, mediante un convenio de pago con TGR, hasta en 48 cuotas mensuales. El capital, y las cuotas, están expresados en unidades tributarias mensuales (UTM) y no está afecto a intereses ni multas.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, informó que, durante el primer mes de vigencia de las facilidades de pago se reportó la suscripción de 4.625 nuevos convenios de CAE, con una recuperación que alcanza los $947 millones. Considerando el proceso anterior a la aplicación de las nuevas facilidades de pago contenidas en la Ley 21.850, la cifra de recaudación total por este concepto asciende a $150.440 millones.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Comisión Ingresa, Tomás Bayón, informó que más de 71.000 deudores del CAE que están morosos en los bancos pueden ponerse al día, pagando como pie una sola cuota, sin intereses moratorios ni gastos de cobranza.

Bayón dijo que durante el primer mes de vigencia de la megarreforma, más de 17.000 deudores han visitado la plataforma para realizar el trámite. De éstos, 5.651 aceptaron las condiciones del beneficio y 3.805 ya pagaron la cuota requerida para iniciar la regularización, lo que representa una recaudación de 4.409 UF (alrededor de $182 millones).

El 45% de los créditos por los que ya se realizó este pago acumulaba 13 o más cuotas impagas, y el 29,2% registraba más de dos años de morosidad.