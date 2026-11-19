La investigación de la SMA Incluyó fiscalizaciones en terreno y siete denuncias ciudadanas recibidas entre 2021 y 2024.

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) arriesga multas que podrían superar los $4 mil millones por cada infracción detectada en su división Ministro Hales, ubicada en Calama, Región de Antofagasta.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos graves contra la estatal por incumplimientos en las medidas de control de emisiones de material particulado, tras fiscalizaciones en terreno y siete denuncias ciudadanas recibidas entre 2021 y 2024.

Codelco arriesga multas de más de $4 mil millones por incumplimientos ambientales en Calama

Uno de los cargos apunta a que la división operó sin el sistema de filtro de mangas exigido en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), además de registrar una eficiencia de abatimiento inferior al 75% comprometido entre noviembre de 2023 y febrero de 2024.

El segundo está relacionado con el manejo del botadero de estériles, donde no se habría aplicado bischofita en las zonas inactivas durante 2023 y 2024 para reducir en un 85% la erosión provocada por el viento. A esto se suma la falta de registros que acrediten la ejecución de estas medidas entre 2023 y 2025.

Debido a la gravedad de ambas infracciones, la estatal se expone a sanciones que incluyen la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la clausura de sus instalaciones o multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) por cada cargo, equivalentes a cerca de $4.346 millones.

Al respecto, el superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, advirtió que “Calama es una zona declarada saturada por material particulado respirable, por lo que el cumplimiento estricto de las medidas de control de emisiones es fundamental para resguardar la salud de la población”.

