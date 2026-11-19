El tribunal determinó que deberá cumplir arresto domiciliario nocturno y la prohibición de salir del país.

El caso por la muerte de Isidora, la niña de dos años y ocho meses que falleció tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes, tuvo un giro judicial.

Este jueves, el tribunal revocó la prisión preventiva de su padre, Jorge Constanzo, quien está imputado por el hecho, y determinó que deberá cumplir arresto domiciliario nocturno y la prohibición de salir del país.

Caso Isidora da un giro: Jorge Constanzo sale de prisión preventiva tras decisión del tribunal

La decisión se sustentó en una modificación provisoria de la calificación jurídica de los hechos. Según estimó el tribunal, los antecedentes expuestos no configurarían un homicidio por omisión, como sostiene la Fiscalía, sino que corresponderían a un cuasidelito de homicidio. Sin embargo, esta interpretación no es definitiva y podría ser revisada por otro tribunal.

Tras conocer la resolución, el Ministerio Público presentó una apelación verbal, por lo que será la Corte de Apelaciones la encargada de resolver si corresponde mantener la calificación de homicidio y la prisión preventiva del imputado.

Al respecto, el fiscal de Género Oriente, Ezio Braghetto, sostuvo que el fallo “no es para nada sorpresivo necesariamente, pero evidentemente no lo compartimos”, y aseguró que existen fundamentos para insistir en la medida cautelar más gravosa.

La muerte de Isidora ocurrió el domingo 17 de mayo, cuando cayó desde el undécimo piso de un edificio ubicado en calle Los Militares, mientras estaba al cuidado de su padre, quien, según los antecedentes de la investigación, dormía una siesta después de haber consumido alcohol.