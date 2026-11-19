Si bien inicialmente se pensó que era una coincidencia, la alerta que generó entre los vecinos hizo imprescindible emprender una investigación para intentar aclarar el tema.

PEXELS.

Las autoridades del área de Salud de Nueva Jersey, en Estados Unidos, se comprometieron a realizar una evaluación científica completa luego de que se revelaran cientos de casos de cáncer en una ciudad de apenas 7.100 habitantes.

De acuerdo con el reporte de medios norteamericanos, el hecho se registra en la localidad de Keyport, ubicada a orillas de la bahía de Raritan.

Al abordar lo ocurrido, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) confirmó que está participando en las conversaciones y evaluaciones que se realizan para esclarecer por qué se contabilizan casi 400 casos de distintos tipos de cáncer en una población tan reducida y en un mismo sector.

Qué hay tras los cientos de casos de cáncer en la pequeña ciudad

El tema comenzó a conocerse en febrero de este año, luego de que un residente de la pequeña ciudad de Keyport notó que tanto en su familia como entre sus vecinos se estaban incrementando los casos de cáncer, que a junio habían alcanzado 370 en el área analizada.

Ante esa realidad, la pregunta que se hicieron las autoridades es ¿por qué tantas personas están enfermando de cáncer en un mismo sector?

Es que, si bien inicialmente se pensó que era una coincidencia, la suma de los casos y la alerta que generó entre los vecinos hicieron imprescindible emprender una investigación para intentar aclarar el tema.

La atención se dirigió rápidamente hacia un antiguo complejo industrial que luego se transformó en un vertedero, en el que en 2010 indagatorias ambientales detectaron elementos peligrosos, entre ellos benceno, arsénico, plomo y bifenilos policlorados (PCB), a la vez que otros análisis apuntaron a la presencia de sustancias potencialmente cancerígenas en muestras de suelo y agua.

No obstante, un reporte del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey publicado en septiembre apuntó que sus investigaciones no hallaron una vía de exposición que vinculara la contaminación presente en el vertedero con los barrios donde residen quienes desarrollaron distintos tipos de cáncer.

A pesar de este informe, los residentes de la ciudad no confiaron en sus conclusiones y les exigieron a las autoridades federales una investigación más exhaustiva, a fin de determinar si, en definitiva, existe una relación directa entre el antiguo vertedero y los cientos de casos de cáncer detectados en la pequeña ciudad de Keyport.