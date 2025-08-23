Secciones
Radiografía de los emprendedores en Chile: 54% cree que es mal momento para iniciar un negocio

Más de la mitad (54%) considera que la situación económica de Chile es “mala o muy mala” para emprender.

Natalia Saavedra
Los emprendedores chilenos enfrentan un panorama desafiante, marcado por la incertidumbre económica y brechas de acceso a nuevas tecnologías. Así lo revela el estudio Radar Emprendedor, elaborado por la corporación G100 junto a Criteria, que encuestó a más de 300 emprendedores a lo largo del país.

1. Un escenario económico adverso

Más de la mitad de los consultados (54%) considera que la situación económica de Chile es “mala o muy mala” para emprender. Un 45% reconoce que su negocio funciona con dificultades o incluso ha debido suspender actividades, cifra que sube a 59% entre los mayores de 50 años.

2. El perfil del emprendedor: perseverante y motivado por la autonomía

El estudio muestra que el 51% emprendió buscando mayor flexibilidad y autonomía, y que, pese a las dificultades, la gran mayoría se define por atributos personales como perseverancia (70%), pasión (65%) y creatividad (57%). Estos rasgos reflejan un ecosistema que sigue activo: un 89% de los encuestados mantiene su negocio en marcha.

3. La digitalización y la brecha en el uso de IA

El 87% de los emprendedores usa redes sociales como vitrina para sus negocios y casi la mitad (48%) ya incorpora herramientas de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, la adopción es desigual: mientras las mujeres lideran el uso de IA, sólo un 27% de los mayores de 50 años la aplica en sus emprendimientos. Esta brecha, advierte el G100, representa un desafío urgente de formación y capacitación.

“Vemos una comunidad resiliente, que se reinventa y adopta nuevas tecnologías, pero que necesita con urgencia condiciones más favorables para seguir creciendo y aportando al país”, señaló Gloria Tironi, presidenta de G100.

