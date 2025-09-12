Encuesta Mujeres Contadoras: 43% son trabajadoras independientes y ganan menos de lo que deberían

La Encuestas Nacional de Mujeres Contadoras en Chile reveló datos interesantes sobre la profesión y el rol de las mujeres en este campo. De acuerdo a la medición generado por Potencia Contadoras, el 43% de las profesionales que se desempeñan en este rubro son mujeres independientes y el 79% corresponde al rango etario entre 25 y 54 años.

El estudio fue liderado por Blanca Vives, profesional del área y reveló que el segmento también está mal remunerado versus la experiencia: una contadora con 7 a 15 años de experiencia gana menos de 1 millón de pesos; “el promedio del salario en mujeres con estos años de experiencia debería estar en los 2 millones de pesos mensuales”, menciona.

Independencia laboral

Pese a que las condiciones pueden ser más inestables, el 70% de las encuestadas dijo que prefiere ser independiente, ya que de esta forma son capaces de generar mayores ingresos: del 43% que ya trabaja de manera independiente otro 20% combina modalidades. Esto les permite mejorar sus ingresos sin depender de la antigüedad y les otorga flexibilidad para conciliar vida laboral y personal.

“Hoy, una contadora independiente puede alcanzar en dos años un ingreso que a nivel dependiente tardaría siete en conseguir. Queremos derribar el mito de que independencia significa precariedad. Con capacitación adecuada, especialmente en herramientas tecnológicas (IA), las contadoras pueden ser más competitivas y rentables que en el modelo tradicional”, añade Vives.

Otras conclusiones de la encuesta:

El 60% siente vacíos críticos en áreas claves al ejercer su profesión, tales como la práctica misma, leyes tributarias, trabajos con PYMES, integración teórico-práctica, utilización de software y habilidades blandas.