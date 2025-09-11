“Tengo una discrepancia”: Boric y Banco Central se enfrentan por efecto del salario mínimo y 40 Horas en el empleo

Mientras el jefe de Estado defendió las políticas impulsadas bajo su gobierno en materia laboral, desde el ente emisor reiteraron sus efectos en el empleo.

El último Informe de Política Monetaria (Ipom) del Banco Central sigue generando reacciones en el mundo político, luego de plantear que medidas como el aumento del salario mínimo y la aplicación de la Ley de 40 Horas han tenido un efecto negativo en el empleo y sus costos, entre las que destaca la del presidente Gabriel Boric.

“Tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el Ipom, sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo, en particular esa, y su relación con el desempleo”, indicó el mandatario en UChile TV.

En esta línea, Boric dejó en claro que “yo estoy orgulloso de que en nuestro Gobierno, cuando llegamos, el salario mínimo era de $350 mil y ahora está en el orden de $510 mil. Eso es un aumento real, no nominal, del orden del 35%, es muy significativo. Y he visto cómo le ha mejorado la calidad de vida a muchos”.

El jefe de Estado recalcó que el incremento del salario mínimo “genera un incentivo a la formalización”, ya que “la creación de puestos de trabajo con salarios mínimos más altos empuja a la formalización. Efectivamente, hay destrucción de empleo, pero principalmente informal”.

En cuanto a las cifras del desempleo, el presidente Boric apuntó que “afortunadamente tuvimos buenas cifras el último mes, en donde mejoró, pero todavía falta mucho, y ese es el principal mandato que tiene hoy la dupla económica del ministro Grau con el ministro García, la creación de más empleo”.

Presidenta del Banco Central defiende Ipom

Por su parte, Rossana Costa, presidenta del Banco Central, defendió las conclusiones del Ipom de septiembre, aseverando que “no podemos decir otra cosa, es una tasa alta”, ante el desempleo y los efectos de las normas como la Ley de 40 Horas y el aumento del salario mínimo.

Sobre este último punto – incremento de los sueldos-, en un seminario organizado por Icare, Costa detalló que “tenemos un mercado laboral que tiene algunos ajustes estructurales, que está rezagado detrás de la evolución de la economía, pero que también está absorbiendo algunos impactos o algunos eventos legislativos que tienen que irse absorbiendo a través del tiempo y eso es lo que está detrás de este mercado laboral que estamos observando hoy día”.