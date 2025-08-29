Desempleo en Chile se mantiene estable en trimestre mayo-julio, pero vuelve a aumentar la desocupación en mujeres

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este viernes los datos más recientes con respecto a la tasa de desempleo en Chile, la cual se ubicó en 8,7% en el trimestre móvil mayo-julio de 2025.
La cifra se mantuvo invariable en 12 meses, debido al aumento de la fuerza de trabajo en 0,8% y del alza de las personas ocupadas (0,8%).
Por otro lado, las personas desocupadas crecieron 1,0%, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (6,5%) y por quienes se encontraban cesantes (0,5%).
Las cifras de desempleo en Chile en hombres y mujeres
En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,9%, registrando una baja de 0,4 pp. en un año, producto del alza de 0,4% de la fuerza de trabajo, menor a la de 0,9% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados, en tanto, descendieron 4,6%.
Con respecto a las mujeres, la tasa de desocupación se ubicó en 9,7%, aumentando 0,6 pp. en el período, a raíz del incremento de 1,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,6% registrado por las mujeres ocupadas.
En 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas aumentó 0,8%, incidida tanto por los hombres (0,9%) como por las mujeres (0,6%).
Por sector económico, la industria manufacturera (5,5%), comunicaciones (23,3%) y minería (11,6%) fueron los que más influyeron en la expansión de la población ocupada.
Informalidad laboral durante el trimestre mayo-julio 2025
Sobre la tasa de ocupación informal, esta registró 26,0%, decreciendo 0,4 pp. en 12 meses. Durante el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 0,6%, incididas exclusivamente por las mujeres (-1,9%), debido a que los hombres crecieron 0,4%.
Por sector económico, el descenso se debió principalmente al comercio (-5,0%) y administración pública (-13,8%).
En cuanto en la Región Metropolitana, la tasa de desempleo del trimestre mayo – julio 2025, registró un 9,2%, lo que muestra un alza de 0,4 pp. en comparación con el mismo período del año anterior.