Desempleo en Chile se mantiene estable en trimestre mayo-julio, pero vuelve a aumentar la desocupación en mujeres

Hubo una mayor creación de empleo con respecto al registro anterior, con el aumento de más de 70 mil plazas laborales.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este viernes los datos más recientes con respecto a la tasa de desempleo en Chile, la cual se ubicó en 8,7% en el trimestre móvil mayo-julio de 2025.

La cifra se mantuvo invariable en 12 meses, debido al aumento de la fuerza de trabajo en 0,8% y del alza de las personas ocupadas (0,8%).

Por otro lado, las personas desocupadas crecieron 1,0%, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (6,5%) y por quienes se encontraban cesantes (0,5%).

Las cifras de desempleo en Chile en hombres y mujeres

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,9%, registrando una baja de 0,4 pp. en un año, producto del alza de 0,4% de la fuerza de trabajo, menor a la de 0,9% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados, en tanto, descendieron 4,6%.

Con respecto a las mujeres, la tasa de desocupación se ubicó en 9,7%, aumentando 0,6 pp. en el período, a raíz del incremento de 1,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,6% registrado por las mujeres ocupadas.

En 12 meses, la estimación del total de personas ocupadas aumentó 0,8%, incidida tanto por los hombres (0,9%) como por las mujeres (0,6%).

Por sector económico, la industria manufacturera (5,5%), comunicaciones (23,3%) y minería (11,6%) fueron los que más influyeron en la expansión de la población ocupada.

Informalidad laboral durante el trimestre mayo-julio 2025

Sobre la tasa de ocupación informal, esta registró 26,0%, decreciendo 0,4 pp. en 12 meses. Durante el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 0,6%, incididas exclusivamente por las mujeres (-1,9%), debido a que los hombres crecieron 0,4%.

Por sector económico, el descenso se debió principalmente al comercio (-5,0%) y administración pública (-13,8%).

En cuanto en la Región Metropolitana, la tasa de desempleo del trimestre mayo – julio 2025, registró un 9,2%, lo que muestra un alza de 0,4 pp. en comparación con el mismo período del año anterior.