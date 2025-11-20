EtMDay: Chile alberga cumbre que marca hito en América Latina para la innovación y el emprendimiento

Este año el país invitado al evento fue India, que se suma a cientos de empresas que participan de la cumbre.

Alcaldes, parlamentarios y autoridades políticas —encabezadas por el presidente Gabriel Boric— junto al cofundador de Emprende tu Mente, dieron el vamos al EtMDay, un encuentro de innovación donde los protagonistas son los emprendedores.

50 mil asistentes, 1.000 stands, 12 hectáreas e India como país anfitrión —el que ha generado 160 mil startups y más de 100 unicornios— son parte del evento del rubro más importante de América Latina. “India es la tercera incubadora de startups del mundo y están acá con una tremenda delegación”, afirmó el mandatario.

El presidente Boric destacó el potencial emprendedor de Chile y América Latina como un centro regional de desarrollo tecnológico e innovación, y subrayó el rol de las regiones en el empuje del segmento. “Estamos orgullosos de ustedes”, les dijo a los asistentes.

Por su parte, Daniel Dacarett destacó la voluntad que se pone en este encuentro y reveló que el próximo país invitado para 2026 será Emiratos Árabes.

“Acercar oportunidades al talento y conectar a actores que normalmente no interactúan es la esencia de EtM. Este año queremos que sea el encuentro más grande del mundo, y contar con India como país invitado es un paso fundamental en esa dirección”, señaló Dacarett.

El empuje Pyme

Por la mañana, uno de los paneles de EtMDay estuvo integrado por la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, y la directora ejecutiva de GrandePyme, entre otros participantes.

Las representantes del empresariado hablaron de la importancia de la colaboración público-privada. “Hablemos de colaboracción”, dijo Navarro, acuñando un nuevo término que busca formar una agenda común entre ambos sectores.

La presidenta del gremio agregó que la Sofofa no solo alberga a grandes compañías, sino que también las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y que están invitadas a generar la mayor cantidad de vínculos con la organización.

Trusich recordó que las Pymes podrían elevar en 6 o 7 puntos su aporte al PIB por medio de mejoras en la productividad que pueden surgir de este tipo de asociaciones.