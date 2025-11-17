Entel aterriza en el mayor evento de emprendimiento chileno con una agenda marcada por la innovación y la conectividad

Matías del Campo, vicepresidente B2C de la compañía, liderará un conversatorio sobre la reducción de la brecha digital y la importancia de la conectividad, en un evento donde Entel estará presente con el “cowork de Entelín” y donde las unidades de negocio de la compañía abordarán la innovación y digitalización de pymes a través de speakers.

Entel llega a EtMday 2025 con una propuesta centrada en conectividad, innovación y apoyo al ecosistema emprendedor, desplegando paneles, mentorías y su cowork “Entelín”. CEDIDA.

El EtMday 2025 se ha consolidado como uno de los eventos más importantes en innovación y tecnología de Latinoamérica. Este se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Parque Bicentenario, y contará con la participación de 500 emprendimientos tradicionales, 400 startups, 63 grandes empresas y 115 partners. En el encuentro, Entel estará presente a través de diversos paneles y speakers. Además, la empresa contará con el “cowork de Entelín”, stand donde se efectuarán actividades y charlas para aportar su visión y experiencia en temas cruciales para el desarrollo nacional.

En el escenario Conecta, Matías del Campo, vicepresidente de B2C de Entel, liderará el panel “En Chile pasan cosas: conectividad en momentos de emergencia”. Asimismo, la compañía estará presente en el escenario Impacto con Miguel Aguayo y Rocío Álvarez, especialistas de marketing, ambos de Entel Empresas, quienes presentarán “Conectados para crecer”, mientras que, en el espacio de Paneles y entrevistas, Julián San Martín, vicepresidente de Entel Digital, compartirá su visión sobre la colaboración público-privada.

Matías del Campo abordará los desafíos y avances en el desarrollo tecnológico del país, destacando cómo Entel ha implementado innovación de punta a nivel global para mejorar la conectividad y reducir la brecha digital.

“Nuestro compromiso es impulsar la transformación digital nacional. Es fundamental asegurar que las comunicaciones sean accesibles desde cualquier lugar sin brechas de cobertura para mejorar la vida de las personas”, señala el vicepresidente de B2C de Entel.



Respecto a los desafíos del mundo digital, Julián San Martín profundizará en las claves para construir alianzas exitosas entre el sector público y privado.

“La innovación requiere de ecosistemas colaborativos, donde cada actor aporte su experiencia para generar soluciones de alto impacto”, destaca el vicepresidente de Entel Digital.



En tanto, los obstáculos de la transformación digital para las pequeñas y medianas empresas serán el foco de la presentación de Miguel Aguayo y Rocío Álvarez de Entel Empresas.

“Hoy, más que nunca, es crucial acompañar a las pymes en su proceso de transformación tecnológica, entregándoles las herramientas, soporte y visibilidad para que su negocio siga creciendo”, adelanta Aguayo.



En el “cowork de Entelín”, se desarrollarán actividades destacadas, como la charla “Método 365” de Pipe Sánchez, empresario y creador de “Chicken Love You”; exposiciones sobre minería urbana, enfocadas en sostenibilidad y medioambiente, y charlas del Fondo 55+, iniciativa de Entel que busca impulsar la digitalización en las personas mayores.

Como parte de las actividades del evento, ejecutivos de Entel participarán en las mentorías C-Level, compartiendo su experiencia a través de innovadores espacios como el Wheels Pitch, el Classic Car Pitch y el Electric Car Pitch, donde habrá que manejar. Se abordarán distintos temas, como la inteligencia artificial, la economía plateada, el emprendimiento social, las telecomunicaciones y la sostenibilidad en economía plateada.