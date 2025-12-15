INACAP junto a la Cámara de Turismo de Rapa Nui realizan jornadas de capacitación para potenciar el turismo local

La iniciativa formó a 35 emprendedores y trabajadores de la isla en liderazgo, hospitalidad y calidad de servicio, con foco en la experiencia del visitante y el desarrollo de un turismo sustentable y de excelencia. CEDIDA.

Con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio turístico en uno de los destinos más visitados del país, INACAP y la Cámara de Turismo de Rapa Nui, capacitaron a 35 emprendedores y trabajadores locales de diferentes rubros como alojamiento turístico, restaurantes, turoperadores y centros de eventos de la isla en un programa intensivo de hospitalidad, liderazgo y experiencia al visitante. Durante cuatro jornadas presenciales los participantes desarrollaron habilidades en liderazgo, trato al visitante, housekeeping; servicio de alimentos y bebidas. Herramientas clave que entrega INACAP para impulsar un turismo sustentable, de excelencia de servicio y hospitalidad en el país.

Según cifras de la Cámara de Turismo de Rapa Nui, más de 78 mil personas visitaron la isla de enero a junio de este año, por lo que desarrollar programas que permitan a los emprendedores, trabajadores y representantes del sector turístico fortalecer conocimientos y capacitarse para mejorar la experiencia al cliente, se vuelve fundamental.

En esta línea, la directora del área de Turismo y Hospitalidad de INACAP, Beatriz Román destacó “en INACAP impulsamos espacios de capacitación centrados en el aprendizaje práctico y mejora continua y este trabajo colaborativo con la Cámara de Turismo de Rapa Nui, es un ejemplo de ello. Esta iniciativa es de especial relevancia, ya que busca mejorar la experiencia de los turistas nacionales e inte

acionales en un destino de clase mundial, a través de una capacitación en hospitalidad y calidad en servicio.”



Las sesiones del Programa Taller de Hospitalidad y Calidad en el servicio, fueron dirigidas por el director del área de Turismo y Hospitalidad de INACAP Sede Apoquindo, Gabriel Leonart y el docente y especialista en hospitalidad, Yaser Soleman, de INACAP Sede Apoquindo; y buscaban consolidar un estándar de excelencia en la atención turística, potenciando las capacidades del sector, fortaleciendo la oferta de servicios locales, reforzando la excelencia y el valor competitivo de la oferta turística de Rapa Nui como destino de clase mundial.

Desde la Cámara de Turismo de Rapan Nui, valoraron la alianza estratégica con la academia para llevar formación especializada a la isla. “La hospitalidad es parte de nuestra identidad, y seguir profesionalizándola es fundamental para ofrecer experiencias de excelencia a quienes nos visitan. Impulsar actividades colaborativas con INACAP para traer a Rapa Nui estos conocimientos de alto nivel nos permiten elevar el estándar del servicio en la isla y potenciar la energía de nuestra comunidad. Agradecemos la motivación y disposición de cada participante de este proceso formativo, que permitirá construir un destino turístico más preparado, más sostenible y conectado con nuestra cultura”, resaltó Maeva Rivoroco, presidenta de la Cámara de Turismo Rapa Nui.



Jornadas de liderazgo, comunicación y excelencia operativa, se vivieron entre los participantes del taller, en la que a través de juegos de roles vivieron en primera persona la entrega de un servicio de calidad al cliente, en el que cada detalle cuenta. Herramientas claves que los participantes valoraron para llevar el servicio turístico a otro nivel.

“Participar de este curso impartido por INACAP ha sido una experiencia que me va a permitir mejorar mis conocimientos y entregar un mejor servicio a nuestros turistas que vienen a visitar Rapa Nui”, resaltó Tiare Rapu, administradora de cabañas Henua Iti.

El programa cerró con una instancia de reconocimiento a los asistentes y una invitación a continuar fortaleciendo el turismo local a través de la profesionalización, la innovación y una cultura de servicio orientada a la excelencia.