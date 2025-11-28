Chile inicia una agenda nacional de soberanía tecnológica para el desarrollo de drones para sectores estratégicos

A través de la firma simbólica de un compromiso que une al Estado, la industria y la academia, se busca desarrollar la cadena de valor (diseño, fabricación, regulación, operación, mantención y validación), de la industria de los drones.

Chile enfrenta el desafío de pasar de ser un consumidor, a liderar el desarrollo de tecnologías críticas para el país y lograr así soberanía en materias estratégicas. En este contexto, los drones han adquirido gran relevancia por su versatilidad y potencial de aplicaciones en diversos sectores vinculados a temas de seguridad, sociales, sanitarios, de logística, productividad, académicos y científicos. Tal como sucedió con los satélites años atrás, el desafío “Drones para Chile: un proyecto con mirada de futuro”, busca articular capacidades nacionales para el diseño, fabricación, operación y validación de drones aéreos, terrestres y subacuáticos, con impacto a nivel nacional.

La importación de drones ha ido en constante aumento. Tal como señalan las cifras de Aduanas, si en 2022 se importaron en total 9.838 unidades, en 2025 (hasta octubre), la cifra llega a 32.083 vehículos no tripulados, con un valor aduanero superior a los 15,8 millones de dólares, antecedentes que se refieren a aeronaves no tripuladas que corresponden a uso productivo.

Como punto de partida para la movilización del ecosistema, se realizó el hito “Drones Para Chile: un proyecto con mirada de futuro”, que incluyó la firma simbólica de compromiso de desarrollo de una agenda nacional, entre los principales actores estratégicos del país. El evento, organizado por el Senado, INACAP; Congreso Futuro y la Fundación Encuentros del Futuro y que contó con la participación del el Ministerio de Defensa, reunió a autoridades de Gobierno, representantes de las Fuerzas Armadas, ejecutivos de la industria nacional, de la academia, centros tecnológicos y expertos internacionales.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, señaló que “tenemos que dar un salto cualitativo en esta materia. Estamos hablando de un instrumento que tiene muchas aplicaciones para la defensa, pero sobre todo en tiempos de paz. Las Fuerzas Armadas cumplen muchas funciones en tiempo de paz, que perfectamente se podrían realizar con drones, como llevar suministros a zonas aisladas, en la Policía Marítima, salvataje, en fin, los usos son muchísimos. Hemos visto cómo esto ha ido avanzando desde distintas instituciones, y lo que esperamos es poder juntar tanto a las Fuerzas Armadas como a las universidades, a los centros tecnológicos que están trabajando esto, para tener una mirada de país con la participación del sector público, el sector privado y la academia”.



Para Manuel Olivares, presidente del Consejo Directivo de INACAP, “este compromiso entre distintas instituciones reafirma que el trabajo colaborativo con una mirada de futuro permite aportar al desarrollo de un Chile más sostenible y que sea capaz de crear su propia tecnología para aportar al bien común de la nación. INACAP tiene las competencias y a los expertos técnicos y profesionales para liderar de manera interdisciplinaria el desarrollo de esta tecnología crítica. Formar parte de Drones para Chile nos permite adelantarnos en la formación del talento que será protagonista de las transformaciones que vienen y es un compromiso que asumimos en nuestros 60 años de historia”, agregó el presidente del Directorio de INACAP.

Por su parte, Guido Girardi, vicepresidente Ejecutivo Fundación Encuentro del Futuro, destacó que, para Chile, desarrollar drones es una oportunidad estratégica. “Nuestro país tiene las capacidades ingenieriles y de inteligencia artificial necesarias para avanzar en esta industria, que permite crear soluciones propias para seguridad, emergencias, salud y gestión territorial. Fabricar drones en Chile nos da autonomía, nos permite adaptarlos a nuestras necesidades y proyectarnos como un centro internacional en esta materia. Así como impulsamos el desarrollo de satélites, hoy estamos generando, junto a las universidades, las Fuerzas Armadas y el Estado, una plataforma colaborativa y gratuita que convierte esta tecnología en un verdadero bien público”.

INACAP inició el desarrollo de dos prototipos de drones

En esta línea, INACAP ya comenzó el desarrollo de dos prototipos de drones, que ya se encuentran en etapa de investigación y que contempla dos líneas de trabajo complementarias: una aérea (UAV) y otra subacuática (ROV). Cada una cuenta con objetivos, entregables y equipos interdisciplinarios, pero articulados bajo un mismo marco de colaboración institucional y de formación de capacidades.

Al respecto, Lucas Palacios, Rector de INACAP, se refirió a estas iniciativas en curso “desde donde buscamos potenciar el aprendizaje práctico con sello innovador y tecnológico. La tecnología está transformando el mundo y estamos llamados a formar a los técnicos y profesionales que desde sus disciplinas impulsarán el desarrollo de Chile en diversas áreas como automatización, electrónica, logística y robótica. El verdadero progreso de nuestro país radica en la capacidad de aprender, innovar y de crear en conjunto”.



Con el impulso y compromiso de “Drones para Chile”, se inicia la exploración en un desarrollo de alta tecnología que podría ser un paso decisivo para dejar de depender exclusivamente de soluciones importadas y avanzar hacia un futuro donde el país sea creador, desarrollador y exportador de tecnología de vanguardia.