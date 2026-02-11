Heineken anuncia recorte de hasta 6.000 empleos ante caída del consumo de cerveza global

De acuerdo a estudios europeos, el descenso en la consumición viene siendo una tendencia marcada desde el 2019.

La cervecera neerlandesa Heineken anunció que recortará hasta 6.000 puestos de trabajo en todo el mundo durante los próximos dos años, lo que equivale a cerca del 7% de su plantilla global, en respuesta a la disminución de la demanda de cerveza mundial y a un escenario de mercado adverso.

La compañía, fabricante de marcas como Heineken, Amstel y Tiger, señaló que los despidos afectarán tanto a áreas de producción como a cargos administrativos dentro de sus 87.000 empleados. La decisión se produce en un contexto de “condiciones de mercado desafiantes” y coincide con una revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento de beneficios para 2026.

“Realmente hacemos esto para fortalecer nuestras operaciones y poder invertir en crecimiento”, afirmó el director financiero de la empresa, Harold van den Broek, tras la presentación de los resultados anuales. El ejecutivo precisó que parte de los recortes se concentrará en Europa, además de otros mercados, y que algunos derivan de medidas ya anunciadas que impactan la red de suministro, la oficina central y las divisiones regionales.

Heineken explicó que la reestructuración busca “acelerar la productividad a gran escala para desbloquear ahorros significativos”. Para este año, la firma proyecta un crecimiento de beneficios de entre 2% y 6%, por debajo del rango de 4% a 8% estimado previamente para 2025.

La caída del consumo de cerveza que obligó recortes en Heineken

En 2025, el volumen total de cerveza comercializado por la compañía cayó un 1,2% respecto de 2024, en un contexto de descenso de las ventas, especialmente en Europa y Norteamérica. A la presión sobre los presupuestos familiares se suma una menor ingesta de alcohol por razones de salud y cambios de estilo de vida, incluidos consumidores que han reducido su consumo tras utilizar fármacos para bajar de peso.

Brewers of Europe publicó un estudio a finales del año pasado donde establecían que el descenso de consumo de cerveza es una tendencia evidente desde 2019. En contraparte, la cerveza sin alcohol es la única categoría en crecimiento, con un aumento del 25% en cinco años.

Pese al anuncio, las acciones de Heineken subieron hasta 4% en Ámsterdam, alcanzando su nivel más alto en más de seis meses.