TVN admite que actual modelo de TV pública “hace imposible su viabilidad económica como empresa”

El directorio de TVN emitió una declaración pública en la cual dan cuenta de la dramática situación financiera que enfrenta la estación, además de anunciar una importante medida para enfrentar este panorama.

Los firmantes, liderados por Francisco Vidal, a los que se suma Nivia Palma, Rodrigo Cid, Pilar Vergara, Pauline Kantor y Gonzalo Cordero, indicaron que “consideramos nuestro deber informar a la ciudadanía que las condiciones expuestas bajo el actual modelo de televisión pública, hacen imposible la viabilidad económica de la empresa”.

“La caída en los ingresos de la industria, la rápida obsolescencia tecnológica, la obligación de proveer ciertos bienes públicos, la rigidez de su estructura de costos y el alto nivel de competencia en un mercado pequeño, son elementos que no se pueden enfrentar de manera sustentable en el tiempo”, reconocieron los directivos de TVN.

Frente a este escenario es que dejaron en claro que no seguirán endeudando al canal de TV de cara al futuro, por lo que no aprobarán “seguir aumentando el endeudamiento de la empresa para financiar gasto corriente, pues ello no sería responsable”.

El sombrío futuro de TVN en voz de su directorio

Los directores explicaron esta postura aseverando que “el cambio tecnológico y cultural ha modificado radicalmente el sector de la televisión abierta, cambiando de manera muy importante la competitividad de la industria televisiva por la participación de los ingresos publicitarios, que es su principal fuente de financiamiento. De hecho, en dos décadas estos ingresos han caído a menos de la mitad”.

“A la razón anterior se suma que, en el caso de TVN, existen otros factores estructurales que le impiden tener la flexibilidad que en las circunstancias actuales son esenciales para adaptarse a las cambiantes y exigentes condiciones de mercado, como la obligación legal de cumplir con su misión pública, que incluye mantener la red de transmisión digital más extensa del país, la señal internacional, los centros regionales, el archivo histórico audiovisual y el canal infantil y cultural NTV”, argumentaron.

Es por esto que instaron al Ejecutivo y al Parlamento a “hacerse cargo de esta realidad adoptando decisiones de fondo (…) acerca de qué quiere hacer con TVN y debe hacerlo ahora”.

En su presentación al Senado, Francisco Vidal indicó que TVN presentó pérdidas por $ 15.065 millones en 2024 y costos operativos por $3.470 millones y que solo se ha mantenido a flote con los créditos autorizados por los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.