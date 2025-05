Modelo europeo: qué dijo Vidal sobre la opción que planteó la derecha por crisis de TVN

El presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, reiteró que el modelo económico que tiene el canal público es “inviable”, puesto que para seguir operando se necesitan anualmente unos $10.000 que sean parte del Presupuesto.

“Nuestra decisión fue informarle al Gobierno hace algunos meses que no podemos más, y también aprovechamos la Cuenta Pública (del Congreso), que es obligación por ley, de decírselo al Parlamento y, en particular, al Senado (…) A ellos les hemos explicado hasta la saciedad: esto es inviable con el actual modelo de financiamiento“, sostuvo el ex ministro en conversación con Radio Cooperativa.

En ese sentido, lamentó que pese a los esfuerzos que han puesto distintos Gobiernos en la señal pública, “cuando tú llegas a un momento en que para pagar la luz, el agua, y los sueldos tienes que pedir un crédito, estamos en problemas“.

A raíz de toda esta situación es que Francisco Vidal se refirió a una de las opciones que se maneja para sacar a flote a TVN: el modelo europeo.

“Hay una parte de la derecha que ideológicamente estima que no es viable, no es posible, independiente de que ganemos plata, una televisión pública. Es la gente más ideologizada de la derecha, que dice jamás una empresa pública en materia de comunicación. Sin embargo, hay otra parte de la derecha que estima que debiera haber un canal público solo de noticias, una especie como lo que son los modelos europeos“, planteó.

Aún así aseveró que “les he explicado a quienes proponen eso que ese modelo europeo implica financiamiento público bastante superior a los 10.000 millones de pesos que nosotros estamos tratando de que sea la ley ahora”.

De esta forma, agregó, “vamos a ver qué pasa con la legislación, vamos a ver cuál es la reacción cuando se pase al Senado, vamos a ver si se puede montar un trabajo alterno, por así decirlo, mirando si es posible un canal solo de noticias“.