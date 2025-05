Inversión crece 23,5% para 2025-2028 y alcanza récord en la última década

El ministro Mario Marcel viene llegando del ChileDay en Nueva York, donde -pese a las críticas de algunos sectores sobre el manejo fiscal y el crecimiento económico- recalcó la recuperación financiera del país. El secretario de Estado ha mencionado, dentro de las cifras para relevarlo, que los niveles de inversión reflejan ese mejoramiento.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, en base al catastro de proyectos de inversión privada al primer trimestre de 2025 realizado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC), a marzo se registró un aumento de US$9.366 millones en los montos a invertir presupuestados para el periodo 2025-202, lo que representa un alza de 23,5% respecto al catastro anterior.

“En perspectiva, el monto total de inversión en el primer trimestre del año para el cuatrienio está entre los más altos desde 2015, ubicándose algo sobre el promedio histórico”, detallaron desde Hacienda a EL DÍNAMO.

Un análisis del Banco BCI agregó que -de acuerdo con estos mismos datos- en todo 2025 la inversión total (pública y privada) crecerá 15% versus 2024 “superando el promedio anual de inversión de 18.861 MMUSD (millones de dólares) de la última década, señalando mejores perspectivas económicas para este año”.

En su paso por Estados Unidos, Hacienda destacó los nuevos anuncios en la materia de Amazon (tres data center en Chile por US$4 mil millones), Freeport McMoran (US$ 7.500 para la expansión de El Abra), Total Energies (US$ 16.000 millones para hidrógeno verde) y Minera Escondida (U$$ 13.700 millones).

“La cartera de proyectos que aún no están registrados en el Catastro de Inversiones del Banco Central (CBC) es incluso más sólida, alcanzando alrededor de 40 mil millones de dólares solo a partir de 4 anuncios recientes. Cochilco, la agencia supervisora del cobre, ha identificado proyectos mineros de cobre por un valor de 83 mil millones de dólares para la próxima década”, añadió la presentación en Nueva York.

Marcel subrayó también que “hemos observado un crecimiento en las intenciones de inversión a lo largo del tiempo. Los montos proyectados para 2025 y 2026 han aumentado en un 21,7% y 32,8%, respectivamente, en comparación con lo que se proyectaba hace seis meses”.

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Inversión por sectores y nuevos proyectos

Del total de proyectos considerados en el nuevo catastro (517), 80 proyectos son nuevos (15,5%), por un total de US$8.423 millones para el cuatrienio (2025-2028).

A nivel de sectores, en energía se sumaron 31 proyectos respecto al catastro anterior. En el sector minería, los proyectos nuevos llegan US$ 4.682 millones para 2025-2028. Mientras que en industria, los proyectos nuevos (5) suman una inversión para el mismo periodo US$128 millones.

En tecnología, se registra un proyecto nuevo, con inversión por US$98 MM. Mientras que de los proyectos que se mantuvieron en este sector, éstos aumentan en US$30 millones. En el sector inmobiliario se sumaron 35 proyectos nuevos, por un total de US$ 906 millones para el mismo periodo.

Respecto a los sectores económicos que lideran los montos de inversión en 2025 el principal será minería, con una ejecución por US$ 8.099 millones. Le siguen obras públicas, con US$ 5.411 millones y energía con US$ 4.411 millones.