Dueños de la cadena Montecarlo, inversiones inmobiliarias, centros médicos y más: los desconocidos vínculos del empresario secuestrado

Rodrigo Cantergiani fue abordado en las afueras de su empresa de plásticos en Quilicura y fue liberado en la madrugada en Puente Alto.

Ayer, en varios círculos empresariales, se comentó con extrema preocupación lo ocurrido con el empresario secuestrado a las afueras de su compañía de plásticos en Quilicura. Sujetos encapuchados lo tomaron de rehén al descender de su auto, en las inmediaciones de la empresa Ceroplas.

Los relatos indican que el dueño, Rodrigo Cantergiani, fue abordado a plena luz del día. Tras las gestiones, fue encontrado en el límite entre las comunas de Puente Alto y La Pintana. Versiones señalan que se había solicitado un pago de $300 millones a la familia, pero no se ha confirmado si se entregó algún dinero a los delincuentes.

Pero, ¿quiénes son los Cantergiani? Se trata de una familia de bajo perfil, pero con un pasado muy exitoso en el retail. Fueron los fundadores de los supermercados Montecarlo, reconocidos en varias comunas de Santiago.

Llegaron a contar con 16 locales y 3.000 trabajadores. Los comienzos se remontan a 1965, cuando crearon los establecimientos, que luego, en el centro de Santiago, se transformaron en el Supermercado Montecarlo.

Venta a Cencosud

Ese posicionamiento les permitió acumular un alto valor de marca y ventas por US$235 millones. Por lo mismo, el grupo liderado por Horst Paulmann, Cencosud, puso sus ojos en la operación.

En 2004, decidieron vender la cadena al gigante del retail en US$78 millones de la época. El acuerdo consistió en ceder los supermercados, pero mantener las propiedades a su nombre. La adquisición permitió a Cencosud fortalecer su presencia en la Región Metropolitana, especialmente en comunas como Santiago, Quilicura y Ñuñoa, donde Montecarlo tenía locales.

La marca gozaba de gran reconocimiento, siendo la tercera en recordación a nivel país, cuando la competencia se concentraba entre Jumbo y Líder/D&S.

Diversificación de inversiones

Los activos de la venta se agruparon en Valcan, un family office creado para administrar los flujos de esa operación. A través de este vehículo, la familia invierte en edificios en Santiago, Lo Barnechea y Providencia, además de manejar diversos locales comerciales en la Región Metropolitana.

Otros sectores donde participan incluyen energías renovables (Cleanenergy), el centro médico Multimedical en Maipú, inversiones agrícolas (La Invernada) y Montecarlo Inmobiliaria, que administra, entre otras propiedades, los arriendos del complejo Santiago Downtown.

También han estado vinculados a Lácteos Valle Central, la marca Baby-Way y diversos fondos de inversión.

Al cierre de esta edición, se reportaban cuatro detenidos por lo ocurrido con el empresario secuestrado: dos hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad extranjera.